"Ecco cosa succede in pieno giorno", la segnalazione nel sottopasso monzese

Quelle scale quasi nessuno le usa più per scendere perché il sottopasso non porta da nessuna parte dal momento che il passaggio sotterraneo che conduce alla stazione è chiuso. Ma l'area - inaccessibile ormai da diverso tempo - continua a essere utilizzata come zona di bivacco o come vespasiano. E qualcuno fa anche altro, in pieno giorno, sotto gli occhi attoniti dei passanti.

E a testimoniare il degrado del sottopasso di corso Milano - oltre ai rifiuti abbandonati a terra - è anche uno scatto inviato da un lettore alla nostra redazione. E' domenica mattina, quasi ora di pranzo. C'è chi si affretta lungo corso Milano per rientrare a casa e chi passeggia. E l'occhio cade su un uomo, piegato sulle scale che, senza preoccuparsi di non essere visto, è inequivocabilmente impegnato ad assumere droga, utilizzando un volantino trovato a terra su uno scalino come piano di appoggio. E chi era lì ha confermato che non si sarebbe chinato a cercare qualcosa che gli era caduto. Una scena, questa, che è stata notata da diverse persone: chi ha potuto ha cambiato strada o accelerato il passo. Già qualche settimana fa nel tratto erano intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri per prestare soccorso a un uomo che aveva perso i sensi su quelle stesse scale, in pieno giorno.

La problematica relativa al degrado dell'area è stata più volte denunciata dai residenti, dai negozianti ed è persino arrivata in consiglio comunale. Sempre con la stessa richiesta: impedire anche l'accesso alle scale oltre che al tunnel già chiuso.