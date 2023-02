"Il sottopasso è chiuso ma nessuno lo sa e quando si scende c'è chi fa pipì"

Chi lo sa va oltre e attraversa direttamente sulle strisce pedonali. Ma chi non lo sa si fa trarre in inganno da quel passaggio che velocemente conduce in stazione e dopo aver percorso rapidamente la rampa di scala si trova il tunnel chiuso e molto spesso qualcuno intento a far pipì lontano da occhi indiscreti. Sottopasso che, peraltro, è indicato anche con i cartelli.

Il problema (annoso) riguarda corso Milano. Un problema di un tunnel chiuso ma con la scalinata accessibile e utilizzato come vespasiano e luogo di spaccio. Il problema è stato più volte denunciato dai residenti, dai negozianti ed è persino arrivato in consiglio comunale. Sempre con la stessa richiesta: impedire anche l'accesso alle scale. Ma l'assessore Giada Turati aveva spiegato che l'intervento è troppo oneroso (preventivo di circa 200mila euro) da qui la scelta di lasciare la scalinata comunque aperta e di intensificare la pulizia con passaggi frequenti nel corso della settimana.

Ma il problema resta e a intervenire nuovamente sull'argomento è Giorgio Castoldi (vice coordinatore della consulta di San Carlo-San Giuseppe e candidato alle ultime elezioni Monza attiva e solidale Paolo Pilotto sindaco). "Non è solo un problema di igiene è anche un problema di sicurezza - spiega -. Corso Milano è un luogo di forte passaggio che dalla stazione conduce al centro. Una via di passaggio non solo per pendolari, monzesi e turisti ma anche per persone dedite a traffici illeciti che si svolgono nelle vicine zone degli Artigianelli e di via Gramsci. Basterebbe transennare l'ingresso se proprio non lo si vuole chiudere". Ma nel frattempo Castoldi invita anche a intervenire rapidamente per il ripristino dei lampioni proprio in quella zona. "Sarebbe ora di ripristinare l'illuminazione in via Gramsci angolo corso Milano, e a tratti in corso Milano. Il problema l'ho più volte segnalato con l'apposita App ma per adesso le luci restano spente", conclude.