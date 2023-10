In estate la rivoluzione del parcheggio a Monza è iniziata dal centro. Qui tutti gli stalli di sosta sono diventati blu e per parcheggiare l'auto nel cuore della città di Teodolinda dall'1 agosto è diventato obbligatorio pagare la sosta. Dal 15 ottobre le nuove regole coinvolgeranno anche la stazione. Ma la rivoluzione del parcheggio e della mobilità a Monza non si ferma qui.

Sono 8 infatti le Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) di Monza dove la giunta ha deciso di intervenire: oltre a Centro; Stazione c'è il quartiere S.Carlo - S.Gottardo; S. Biagio; Villa Reale; S. Gerardo-Borgo Bergamo; Polo Sportivo; Ospedale - Parco. La rivoluzione sarà completata nel giro di circa due anni con la realizzazione di "misure di regolamentazione della sosta a tutela dei residenti anche finalizzate a disincentivare per quanto possibile l’utilizzo dell’auto, analogamente a quanto già accade da tempo nelle principali città capoluogo" spiegavano dal municipio a luglio. E le tariffe da zona a zona saranno diverse.

Dopo il centro e la stazione a che zona tocca?

Le modifiche della sosta, come annunciato, saranno introdotte progressivamente anche nelle restanti zone ZPRU, dove saranno individuate aree a pagamento e a sosta libera. In alcune zone potranno essere istituite le strisce gialle a maggior tutela dei residenti, valide in alcune particolari giornate. Ed è questo il caso allo studio per la zona dello stadio.

"Il nostro cronoprogramma prevede che in un anno e mezzo circa a partire dalla scorsa estate si facciano verifiche in quelle zone individuate come più aggredite da un traffico" ha spiegato a MonzaToday il sindaco Paolo Pilotto, interpellato in merito. "In ognuna delle zone avremo il tempo di fare una riflessione e di confrontarci con la cittadinanza". E per la zona dello stadio arriva anche l'ipotesi strisce gialle a tutela dei residenti.

"Le 8 Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) che abbiamo individuato sono oggetto di particolare intensità di traffico e il ragionamento che stiamo facendo intorno allo stadio è quello di tenere in considerazione una protezione per il parcheggio dei residenti rilfettendo insieme alla città" ha aggiunto. "Siamo ormai alla seconda stagione in serie A del Monza Calcio e la fase è matura per dare alcune risposte ai cittadini. Il terzo passo da fare dopo l'istuituzione delle strisce blu in 180 stalli del centro e in piazza castello e via Guarenti è l'attenzione particolare alla zona accanto allo stadio".

"Ai cittadini chiedo solo di non identificare le scelte impegnative che questa amministrazione sta facendo come un atto di cannibalismo nei confronti della propria città".