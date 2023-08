Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend del Gran Premio

E' il weekend del Gran Premio. E a Monza e dintorni è il più atteso dell'anno con l'atmosfera di festa e attesa che conquista non solo l'autodromo e il capoluogo brianzolo. Così anche la città (e non solo) si veste a festa: musica, simulatori di guida, sport, street food e arte. Ma il primo weekend di settembre a Monza e dintorni non fa rima solo con motori. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per vivere in pieno il fine settimana da venerdì 1 a domenica 3 settembre.

Concerti, street food, motori e djset a Monza

Piloti, parate, esposizioni di auto storiche e musica. Ad animare il weekend del Gran Premio a Monza ci sarà anche la Fanzone, l'area allestita tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell’anello da Alta Velocità. L'inaugurazione è fissata per le ore 14 di giovedì 31 agosto eccezionalmente per l'occasione a ingresso libero (con accesso esclusivamente da viale Mirabello). Gli altri giorni nella Fanzone si accede invece con regolare biglietto di ingresso per la gara. Alla Fanzone gli appassionati potranno cimentarsi nel cambio gomme, testare la propria abilità al simulatore, vivere l’emozione del podio e compiere un salto nella Formula 1 del futuro. Ma sarà anche l’occasione per ammirare alcune monoposto made in Italy del passato: Alfa Romeo 182 (1982), Minardi 189 (1989), BMS/Dallara-Cosworth 190 (1990), Lambo 291 (1991), Fondmetal GR02 (1992). E a far ballare i tifosi ci saranno otto DJ targati M2O che scandiranno il ritmo del fine settimana monzese. Sabato sera live con Carola Campagna.

La festa per la Formula Uno conquista anche la città e non solo l'autodromo. In piazza Trento e Trieste sarà protagonista la musica e lo sport. Giovedì sera sarà il momento della Zurawski Band con lo spettacolo Millennium Star che ripercorrerà i successi più iconici e coinvolgenti del millennio. Venerdì Andy dei Bluvertigo and The Bowieness omaggeranno il Duca Bianco e Giuseppe Ravazzolo, frontman di Live Queen Tribute Band eseguirà i brani dell’intramontabile Freddie Mercury. Sabato la città ospiterà una tappa del tour di Giusy Ferreri, che presenterà live i brani del suo ultimo album “Cortometraggi” e tutti i grandissimi successi della sua carriera ultradecennale.

Un angolo di America a Monza e non solo

Specialità da gustare e da bere in compagnia servite a bordo di airstream, speciali roulotte e motorhome americane dalla caratteristica forma arrotondata, lucide e in alluminio. I Boschetti Reali, in occasione del Monza Fuori Gp, si trasformano in un angolo d'America. Qui infatti sarà allestito il Barlegend Redbull Village, un luogo in cui i visitatori troveranno airstream con delizie gastronomiche da ogni parte del mondo, l’adrenalinica Bullbox Experience e la musica di Miki Garzelli, Roberto Amabile DJ e DJ Edmmaro direttamente dal palco del Nameless Festival. L’ultima serata chiuderà il programma della manifestazione con Autpop Festival, il primo Festival della Musica con DJ SET veramente speciale. Associazione Facciavista e Il Veliero di Monza regalano un’esperienza emozionante che vedrà i talent di Radio Deejay e Radio M2O esibirsi sul palco affiancati da persone diversamente abili.

Street food e musica saranno le parole d’ordine anche nella piazza del mercato di Monza. I truck più originali e gustosi inviteranno a godersi la convivialità mentre i dj set apriranno le serate prima che i palchi vengano illuminati da talent show e concerti esclusivi.

Sagra dei pizzoccheri

PIzzoccheri e funghi. A Seveso prosegue l'appuntamento con la sagra Valtellinese con le specialità tradizionali tutte da gustare. La sagra è in programma dall'1 al 3 settembre e dall'8 al 10 settembre. Come da tradizione a ospitare la festa dedicata alle specialità della Valtellina sarà la città di Seveso, nell'area feste di via Redipuglia presso il centro polifunzionale. Milletrecento posti a sedere e un menù con bresaola, sciatt, pizzoccheri con casera, tagliatelle al mirtillo con ragù di cinghiale, salamelle e brasato.

Sagra della Madonna della Campagna

Torna in Brianza la grande festa Madonna della Campagna, in programma nei primi due weekend (1.2.3 e 8.9.10.11) di settembre. Ci sarà un'area food e un palco per gli spettacoli e la musica. Tra gli ospiti sabato 2 settembre sarà presente Jerry Calà con un concerto-show, il celebre attore ripercorrerà 50 anni di carriera tra gag e successi tutti da ballare accompagnato dal vivo dalla grande orchestra. A completare l'offerta anche un'area divertimenti con bancarelle, mercatino di hobbisti, stand di associazioni, gonfiabili e giostre. L'impronta rurale sarà data dalla presenza di animali e fattorie ed i mercatini agricoli.

Festival della Birra

A Cesano arriva il festival della Birra in programma fino a domenica 3 settembre. La manifestazione è organizzata da Tipico Eventi e il grande festival della birra ha come location il velodromo di Cesano Maderno. Ad aspettare i visitatori ci saranno 1500 mq coperti per undici giornate dove le parole d’ordine saranno birra, musica e divertimento. L'area è aperta tutti i giorni a partire dalle 18. Presente l'area food&beverage, una zona tavoli e un'area giostre e luna park per i più piccoli.

Festa della Puglia

Orecchiette e non solo. A Giussano nel primo weekend di settembre è in programma la festa della Puglia con il 31° Raduno Coast to Coast, il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. L'appuntamento è fissato per venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre in piazza Mercato che si troverà immersa in un’atmosfera magica e davvero suggestiva per viaggiare rimanendo a pochi passi da casa: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi lasceranno tutti senza fiato.

Festival latinoamericano

Festival latino americano e street food ad Arcore. Appuntamento nel weekend da venerdì 1 a domenica 3 settembre 2023. Tipico Eventi torna in città con un nuovo e gustosissimo format, quello di “Spirito Latino”, lo street food festival dedicato alla cultura Latino Americana. La location che ospiterà il festival sarà piazza Pertini che per l’occasione verrà addobbata a festa, trasportando i suoi ospiti nel calore, nella bellezza e nella bontà di questa meravigliosa cultura per tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti. In programma anche un djset latino americano.

Sagra a Caponago

A Caponago è tempo di festa del paese. Nel weekend da venerdì 1 settembre a domenica 3 è in programma la sagra cittadina con lo spettacolo di fontane danzanti in piazza, musica, negozi aperti e bancarelle. Nel dettaglio il programma con gli appuntamenti