Le 5 cose da fare questo weekend a Monza e dintorni

Un nuovo weekend è alle porte. Ecco le proposte che abbiamo selezionato per voi tra gusto, divertimento e sport.

Sagra della zucca

Per il quarto anno torna a Mezzago la Sagra della Zucca, festa del tortello e dei sapori autunnali nella suggestiva cornice di Palazzo Archinti. L'evento si svolgerà dal 20 al 30 ottobre e offrirà, agli amanti della zucca ma più in generale dei prodotti tipici della stagione, un menù da leccarsi i baffi. L'evento, promosso dalla Pro Loco, trasformerà i locali storici di Palazzo Archinti in un vero e proprio ristorante autunnale.

Un angolo di Puglia in Brianza

Orecchiette, pasticciotti, taralli e specialità della cucina pugliese faranno tappa a Desio, in piazza Don Giussani nel weekend da venerdì 21 a domenica 23 ottobre. Insieme a bancarelle con prodotti tipici pugliesi saranno presenti food truck con specialità dolci e salate. L'area è accessibile a ingresso libero e la festa aprirà alle 18 venerdì 21 ottobre e dalle 11 nelle giornate di sabato e domenica. In programma un intrattenimento spettacoli di danza e musica pugliese e un laboratorio di "pizzica".

Il campo di zucche e il labirinto mostruoso

Ancora un weekend di apertura per il Campo di Zucche Shirin a Ornago. Il campo di zucche sarà aperto al pubblico fino al 31 ottobre nelle giornate di venerdì (dalle 10.00 alle 19.00) e sabato e domenica (dalle 9.00 alle 19.00). L'accesso all'area è consigliato su prenotazione, con la compilazione online. Il costo del biglietto è di 4 euro (di cui 3 euro da utilizzare per acquisto della zucca che verranno stornati all'uscita). E' presente anche un labirinto "mostruoso".

Fiera dei Mercanti a Monza

Appuntamento domenica 23 ottobre a Monza con la Fiera dei Mercanti. Lungo via Veneto e via Cavallotti per tutta la giornata a partire dalle 8.30 (fino alle 19) nel quartiere saranno presenti bancarelle e artigiani con articoli di abbigliamento, calzature, pelletteria e prodotti alimentari. Per i più piccoli giochi e un gonfiabile.

Meda Urban Race

Domenica 23 ottobre arriva il primo Meda Urban Race, una mezza maratona ufficiale cui è associato un percorso di 10 e 5 chilometri. Fare sport, correre, competere. Meda Urban Race è un vero e proprio evento dal carattere fortemente inclusivo grazie alle tre distanze, 21,097km competitiva inserita nel calendario Fidal, dedicata agli amanti della competizione e del cronometro, e 5 e 10 km non competitive, aperte a tutti, famiglie, principianti, appassionati e atleti professionisti. Il Villaggio di Via Pace 18 a Meda sarà sede di partenza e arrivo della manifestazione. Gli atleti sfileranno su giro unico, andando a toccare i comuni limitrofi di Cabiate, Seregno e Seveso, su un percorso interamente costituito da strade asfaltate.