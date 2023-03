Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza

Sagre, specialità della cucina da ogni angolo della Penisola e adrenalina ed emozioni con la Kid's Race, in villa Borromeo ad Arcore. E poi la tradizionale festa della Madonna delle Grazie a Monza e le bellezze dei gioielli del territorio che, eccezionalmente, aprono le porte ai visitatori per le Giornate FAI di Primavera. Ecco alcune delle inizitive del weekend che abbiamo selezionato per voi.

Sagra della Madonna delle Grazie a Monza

Appuntamento domenica 26 marzo a Monza con la sagra della Madonna delle Grazie, la tradizionale festa che si svolge nel capoluogo brianzolo tra le vie Montecassino e Annoni. In programma per tutta la giornata bancarelle con espositori con prodotti di enogastronomia e artigianato e negozi aperti. Attorno al Santuario della Madonna delle Grazie si concentrano bancarelle con prodotti artigianali locali, merci di vario genere e i "firun", un dolce tipico di Monza (castagne cotte al forno infilate a formare delle collane).

Green Experience alla reggia di Monza

Monza diventa la città del verde per un weekend. Torna il 25 e il 26 marzo l'appuntamento con Monza Green Experience. Per l’intero fine settimana sarà allestito un vero e proprio polo del verde, nell’Avancorte della Villa Reale, dove i visitatori avranno la possibilità di acquisire innumerevoli consigli, scoprire curiosità ed acquistare tutto quello che è utile per diventare un provetto pollice verde. Saranno presenti espositori specializzati in vari rami della produzione florovivaistica, che proporranno: rose, ortensie, orchidee, piante aromatiche, bonsai, piante acquatiche e perenni, senza dimenticare le numerose varietà di agrumi, le immancabili piante cactacee e succulente, ma anche carnivore, bulbi e mediterranee. Non mancheranno proposte di street food, seminari e workshop.

Giornate FAI di primavera

Tornano anche a Monza e in Brianza le Giornate FAI di Primavera. Il Duomo di Monza, la Cascina Cernuschi, il Posto Fisso dei Carabinieri a cavallo all’interno del Parco di Monza, l’Autodromo Nazionale come impianto sportivo e nella sua componente forestale, le Vetrate di Aligi Sassu nella sala consiliare del Comune di Giussano. Questi sono i luoghi e i beni culturali che apriranno le porte ai visitatori per la 31esima edizione delle Giornate Fai di primavera sabato 25 e domenica 26 marzo.

Kid's race in villa: bimbi al volante

Bimbi al volante. Ad Arcore domenica 26 marzo arriva la Kid's Race Car. Dalle 11.00, alle 18.00 in Villa Borromeo ad Arcore, arrivano le più belle macchinine elettriche: Gaucho, Polaris, Ducati, insomma tante macchinine da provare, e far provare ai vostri bambini, per una giornata di puro divertimento. Per l'occasione, sul piazzale della Villa Borromeo, la ProArcore allestirà una vera è propria pista automobilistica, dove i bambini potranno giocare e provare le macchinine in completa sicurezza, provando il brivido di stare in pista. Si tratta di un evento adatto per bambini a partire da 1 anno in su.

Feste e sagre in Brianza

Domenica 26 marzo in occasione dell'annuale Festa di Primavera e all'interno del weekend di "Troppo Buòno: Festa della Cucina Napoletana" a Vedano al Lambro arriveranno mercatini e un mini luna park per una lunga giornata tra gusto e divertimento. Sarà possibile passeggiare tra stand di hobbisti ed artigiani e perdersi fra le bancarelle dei sapori, oltre che gustare ottime specialità della cucina tradizionale napoletana e bevande selezionate grazie al servizio di bar e ristorazione (con possibilità d’asporto e take away). I più piccoli potranno divertirsi nel Mini Luna Park. Appuntamento in Largo Repubblica 3, di fronte al Municipio di Vedano al Lambro.

Pizzoccheri, sciatt e sapori e tradizioni della Valtellina. Appuntamento il weekend del 24, 25, 26 marzo 2023 con la 29° edizione di Valtellina in Festa, a Cantù. Bresaola e sciatt, salumi e pizzoccheri, polenta liscia e taragna, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci e tante altre golosità. Una kermesse ricchissima, nel nome della cucina valtellinese: un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.

Torna in Brianza l'appuntamento con la Festa de la Madona de Marz. La tradizionale sagra dura da giovedì 23 a lunedì 27 marzo a Ceriano Laghetto. Ma le festa entra nel vivo sabato 25 e domenica 26 marzo quando dopo le celebrazioni solenni e la Santa Messa ci saranno le bancarelle del mercatino degli hobbisti per le vie della frazione, il lancio di palloncini, i giochi per bambini, truccabimbi e i campanari di Bergamo. Domenica 26 marzo per tutto il giorno: mercatino hobbisti e giochi medioevali antichi lungo il viale del Santuario: realizzazione dipinto scenografico in segno di pace. La sera ci sarà la risottata offerta dal Ristorante "La Madonnina" di Cogliate, musica rock e uno spettacolo di mangiafuoco. Il programma completo è pubblicato sul sito ufficiale.