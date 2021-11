Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Luci natalizie, bancarelle con idee regalo e specialità tradizionali. Nel weekend un po' in tutta la Brianza si accende il Natale e prendono il via le iniziative a tema: dalle piste di pattinaggio nelle città ai tradizionali mercatini. Ecco alcuni degli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi.

A Monza si accende il Natale

Sabato 27 novembre a Monza si "accende" il Natale. Videoproiezioni e luci sull'Arengario, la discesa dei Babbi Natale acrobatici dalla facciata, i mercatini in piazza, una pista di pattinaggio e attrazioni natalizie per grandi e piccini con il trenino per le vie del centro, le giostre e la novità della ruota panoramica. Qui tutte le iniziative previste in città per Natale.

Villaggio di Natale all'Asinoteca

Elfi, asinelli e Babbo Natale. Torna la magia del Natale all'Asinoteca di Bellusco. Ad attendere grandi e piccini ci sarà la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale e un laboratorio creativo dove i bambini realizzeranno squisiti biscotti per le renne. Seguirà la visita alla fattoria. L'evento è in programma (su prenotazione) a partire da domenica 28 novembre al 6 gennaio. Qui le informazioni.

Pattinaggio e mercatini di Natale a Brugherio

La pista di pattinaggio, i mercatini e il villaggio di Babbo Natale. A Brugherio è "Christmas time" e la magia del Natale arriva in città. Dal 27 novembre e fino al 6 gennaio, la città sarà animata da un gran numero di appuntamenti festosi, spettacoli, eventi e mercatini, mentre e il Villaggio di Natale, in piazza Roma sarà aperto tutti i giorni e nei weekend sarà animato da spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli. Sempre dal 27 novembre al 9 gennaio, in piazza Roma, per tutti gli appassionati di pattinaggio ritorna "Christmas on ice" la pista di ghiaccio dove sarà possibile divertirsi pattinando in compagnia.

Villaggio di Natale nel parco a Cogliate

La Casa di Babbo Natale, l'Ufficio Postale degli Elfi, una giostra per regalare momenti magici ai più piccoli e mercatini. A Cogliate, in Brianza, arriva il Villaggio di Natale nel parco di via De Gasperi. L'appuntamento è in programma nel weekend di sabato 27 e domenica 28 novembre, il 4 e 5 dicembre, l'8 dicembre, il 18 e 19, il 23 e 24 e poi dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 9 gennaio 2022.Il parco comunale resterà aperto per la manifestazione dalle 9 alle 23: si potranno trovare banchi di hobbisti e idee regalo, specialità con servizio di asporto, specialità regionali e ancora caldarroste e frittelle. Previsti anche laboratori gratuiti per bambini.

A teatro

La stagione della Grande Prosa del Teatro Manzoni di Monza inizia ufficialmente venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre con lo spettacolo “Alla stessa ora il prossimo anno”. Si tratta della nuova produzione dal Teatro Teatro Stabile di Verona, una commedia raffinata ed esilarante scritta da Bernard Slade, brillante autore canadese (che ne fece anche una trasposizione cinematografica per la quale ottenne una nomination all’Oscar). Un uomo e una donna, entrambi già sposati, s'incontrano per caso in un motel, tra loro scatta la passione e inizia una storia d’amore lunga 24 anni. Può una storia d’amore andare avanti indisturbata per ventiquattro anni? “Certo!” – direbbe Slade - “Il segreto è incontrarsi solo quel giorno alla stessa ora. Ogni anno.”

I muri del Silenzio, mostra all'Orangerie

Una mostra fotografica itinerante che vuole sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne arriva a Monza. Il Progetto fotografico “I Muri del silenzio”, ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato da Giusy Versace, Responsabile Nazionale Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia, (organizzazione per Getshow Srl Deborah Megna), sarà allestito presso l’Orangerie della Villa Reale di Monza. La mostra sarà aperta il fine settimana dal 20 novembre al 12 dicembre dalle 10.30 alle 18.30.

Biennale d'arte alla Reggia

A Monza si può visitare la Biennale d'Arte quest’anno ospitata al Belvedere della Reggia, con l'esposizione delle opere di 30 giovani artisti provenienti da dieci Accademie italiane. Le Accademie, ognuna rappresentata dagli artisti scelti dai tutor preposti, offriranno i propri talenti, giovani leve della creatività emergente. Infatti, è tra le priorità della Biennale quella di intercettare le energie non ancora consacrate dalle gallerie di settore e dal mercato.

Idea per una gita: Pizzoccheri, dove mangiarli?

Farina di grano saraceno, acqua e un condimento di burro, formaggio, verze e patate: nascono così i pizzoccheri che, negli ultimi anni, hanno ottenuto anche il riconoscimento di indicazione geografica protetta IGP (grazie alla qualità e alla filiera di produzione della Valtellina, patria di questo primo piatto godurioso). Ma dove mangiare i migliori pizzoccheri a Monza e dintorni, oppure in Valtellina (che da Monza dista un paio d'ore)? Ecco qualche idea.