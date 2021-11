La ruota, i mercatini e le luci in tutta la città: ecco il Natale di Monza

Una ruota panoramica in centro, con 24 cabine a 32 metri di altezza per guardare Monza dall'alto. Il tradizionale trenino per la città, le proiezioni sull'Arengario e gli chalet del Villaggio di Natale. La città di Teodolina si veste a festa e a partire da sabato 27 novembre prendono il via le iniziative previste dal cartellone Christmas Monza 2021.

"Abbiamo voluto fortemente le iniziative del Natale 2021 e abbiamo voluto alzare ancora di più l'asticella perchè non ci accontentiamo mai" ha annunciato il sindaco Dario Allevi, presentando le iniziative di Christmas Monza. "Lo scorso anno è stato un Natale particolare, in piena emergenza covid. Questo è il Natale della rinascita, della fiducia e della spensieratezza. Dopo due anni terribili abbiamo pensato a organizzare un format che potesse regalare bei momenti ai nostri cittadini, a chi arriva dalla provincia o dalla regione e soprattutto ai bambini perchè Natale deve essere la loro festa".

La Grande Ruota a Monza

La città dall'alto, illuminata da luci e colori, vista da una nuova prospettiva. A Monza, in centro, in Largo Mazzini arriva la Gran Rue, una ruota panoramica alta 32 metri. Composta da 24 cabine per una capienza massima di 144 passeggeri, sarà illuminata da oltre 3.000 punti luce a led a risparmio energetico. La durata di un giro è di 6/7 minuti. Prima di arrivare a Monza «La Grande Roue» è stata a Ginevra, a Montpellier, in Costa Azzurra e in Olanda. La ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Biglietto da 8 euro per gli adulti e 6 per i bambini. È gratuita per le persone diversamente abili e saranno previste convenzioni per le scuole.

La pista di pattinaggio e le giostre

La ruota panoramica in Largo Mazzini, il trenino di Natale per il centro e ancora la giostra antica dei cavalli e un albero di Natale con palle che ospiteranno famiglie in un'attrazione a tema nuova per la città.

Il clou delle attrazioni per grandi e piccini sarà piazza Trento e Trieste. I bambini potranno salire sull’Albero Magico, una giostra speciale: un classico albero di Natale alto dieci metri, con luci e colori, in cui le palle decorative sono sostituite da sfere rotanti che faranno volare bambini e adulti (tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – 1 corsa 3 euro – disabili gratuito). In piazza Trento e Trieste ci sarà anche la pista di pattinaggio su ghiaccio: sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 23 (dal 27 novembre al 23 dicembre), tutti i giorni dalle 10 alle 23 (dal 26 dicembre al 9 gennaio). Orari «speciali»: alla vigilia di Natale la pista sarà aperta dalle 10 alle 19, il 25 dicembre dalle 16 alle 23, il 31 dicembre il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00, mentre il 1° gennaio aprirà alle 15 e chiuderà alle 23. L’ingresso intero costa 8 euro, il ridotto 6.

I più piccoli potranno tornare indietro nel tempo e andare a cavallo sulla Giostra antica in piazza San Paolo, costruita da artigiani veneti sulla base di un modello originale dell’Ottocento con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate a mano (tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 – 1 corsa 2,50 euro, 3 corse 5 euro e 8 corse 10 euro – disabili gratuito).

Il trenino di Natale

Durante tutto il periodo delle feste il trenino di Natale attraverserà le strade e le piazze del centro storico. Partenze il 27 e 28 novembre, dal 4 al 31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Costo della corsa 3 euro. Il percorso prevede la partenza da piazza Roma per poi proseguire in via Carlo Alberto, piazza Citterio, via Appiani, via Zucchi, via Crispi, piazza Carducci, largo XXV Aprile, piazza Trento e Trieste, via degli Zavattari, via Passerini, via Italia, via Manzoni e ritorno in piazza Roma. Lungo il percorso sono previste cinque fermate: piazza Roma (capolinea), piazza Carrobiolo, piazza Trento e Trieste (all’altezza del liceo «Zucchi»), via Passerini e largo Mazzini.

Il Villaggio di Natale

Saranno una trentina gli chalet posizionati tra piazza Carducci e piazza San Paolo: casette bianche create appositamente per Monza dagli artigiani del Trentino Alto Adige circondati da 16 abeti illuminati. Saranno presenti prodotti enogastronomici e artigianali di qualità provenienti da tutta Italia, dalla Francia e dall’Ecuador: funghi e tartufi del Piemonte, formaggi tipici della Valle d’Aosta, birra artigianale «made in Monza», dolci siciliani e haute pâtisserie francese, panettoni gourmet, spezie e tè da tutto il mondo. E ancora: sciarpe, guanti e cappelli in cashmere, accessori in bamboo, decorazioni natalizie, olii essenziali, saponi e profumi d’Oriente. Al centro del villaggio, intorno a un grande albero di Natale illuminato, ogni venerdì, sabato e domenica Babbo Natale e gli elfi, incontreranno tutti i bambini che potranno consegnare la loro letterina. Ogni weekend in programma cori gospel, spettacoli e attività per i più piccoli. Il «Christmas Village» sarà aperto dal 27 novembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 (a Natale e il 1° gennaio dalle 15 alle 19).

Luci e proiezioni sull'Arengario

Da sabato 27 novembre a giovedì 6 gennaio (tutti i giorni dalle 17 alle 2 del mattino) l’Arengario si trasformerà in un caleidoscopio high tech di luci e colori. Il progetto «Kaleido» di AreaOdeon prevede il coinvolgimento diretto del pubblico che potrà scegliere dal proprio smartphone – attraverso il sito www.livemapping.it - i contenuti grafici e cromatici del videomapping e vederli proiettati in tempo reale sulla facciata dell’Arengario, condividendoli poi anche sui social network. Ad accompagnare la proiezione caleidoscopica, le altre tre facciate e la torre dell’Arengario saranno decorate da illuminazioni colorate e dinamiche a tema natalizio. Sabato 27 novembre dalla facciata dell’Arengario ci sarà la discesa acrobatica di Babbo Natale.

Addobbi e luci in città

Più di seicento ghirlande natalizie per addobbare il centro della città e luminarie. Quest’anno saranno 34 le vie illuminate per quasi tre chilometri di luci a led di ultima generazione, con un un’attenzione particolare alla sostenibilità: via Pennati, via Bergamo, via Prina, via Carlo Alberto, via D’Annunzio, via De Gradi, via San Giovanni Bosco, via Teodolinda, via Mapelli, via Risorgimento, via San Fruttuoso, via Tazzoli, via Romagna, via Spalto Maddalena, via Volta, via Grossi, via Zanata, via Amati, via Italia, via Vittorio Emanuele, via Mantegazza, via dei Mille, via Segantini, via Cortelonga, corso Milano, via Zucchi, via Lecco, via Magenta, via Pavoni, via Cairoli, via Napoleone, via Lambro e via Rota.

"Per non mettere le mani nelle tasche dei monzesi e dei commercianti - spiega il Sindaco – abbiamo lavorato con un pool di sedici partner commerciali che hanno finanziato con una cifra complessiva di oltre 275mila euro il “Christmas Monza”. Il Comune ha integrato questo investimento con 25mila euro, meno dell’8% del budget complessivo, provenienti dal capitolo di Bilancio per i servizi al commercio. A questa cifra vanno aggiunti i 60 mila euro per il videomapping dell’Arengario il cui affidamento è dovuto passare da un bando pubblico. Si tratta, in questo caso, di risorse provenienti dalla tassa di soggiorno, quindi destinate allo sviluppo del sistema turistico. Tutti gli altri eventi, compresa la ruota panoramica, sono a costo zero per il Comune".

Viale Battisti come gli Champs Elysées

Luci bianche per illuminare a festa il vialone della Villa Reale. Quest'anno le luminarie lungo viale Cesare Battisti faranno luce faranno capolino da piazzale Virgilio fino alla Reggia dove all'interno della fontana dell'avancorte saranno posizionati addobbi luminosi bianchi e rossi. Colori del Natale ma tonalità che simboleggiano anche la stessa città di Monza e la sua squadra.