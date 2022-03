Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

I gioielli del territorio - dal teatrino di corte della Villa Reale a Villa Bagatti Valsecchi - aprono le porte ai visitatori per un intero weekend in occasione delle Giornate FAI di Primavera. La primavera porta in Brianza anche altre iniziative tra bancarelle da tutta Europa, mostre e feste con golosità e gonfiabili. Ecco l iniziative che abbiamo scelto per voi questo weekend a Monza e dintorni.

Giornate Fai di Primavera

I luoghi di cultura e i gioielli d’arte d’Italia, sabato 26 e domenica 27 marzo tornano ad aprire le porte ai visitatori grazie al FAI – Fondo Ambiente Italiano. Anche a Monza e in Brianza. E’ tutto pronto per la 30esima edizione delle “Giornate FAI di Primavera” che tra il capoluogo e la provincia prevede l’apertura di sei beni culturali grazie al supporto di oltre 140 volontari e 70 Apprendisti Ciceroni di tre licei monzesi. Si tratta di due Chiese, due Ville storiche, un Teatro e un Museo: La Cappella Reale a Monza, la Chiesa Sacro Cuore di Triante a Monza, Villa Bagatti Valsecchi a Varedo sempre a Varedo Villa Borsan, il Teatrino di Corte e il Molteni Museum a Giussano.

Festa di Primavera

Bancarelle, specialità golose e gonfiabili. A Carate Brianza arriva la festa di Primavera. Appuntamento sabato 26 e domenica 27 marzo in Villa Cusani. La manifestazione prevede mercatini presso i giardini della storica dimora Cusani Confalonieri. Tante bancarelle di hobbisti, curiosità ed alimentari, gonfiabili e laboratori per i più piccoli. Qui le informazioni.

Bancarelle da tutta Europa

Macarons francesi, churros spagnoli, arrosticini abruzzesi, brezel tedeschi accompagnati da pinte di birra. E prodotti artigianali come cappellini, profumi, oggetti d’arredamento. A Vimercate nel weekend arriva il mercato itinerante “Regioni d’Europa”. Dalle ore 18 di venerdì 25, sabato 26 e fino alle 23 di domenica 27 marzo nel centro storico cittadino saranno presenti 80 bancarelle con prodotti artigianali da tutta Europa e specialità culinarie e gastronomiche.

Festa dei Cucciolotti

Domenica 27 marzo presso il parco-canile in via San Damiano 21 dalle 14 alle 18 è in programma la Festa degli Amici Cucciolotti / Giornata dei Rifugi Aperti, promossa da ENPA di Monza e Brianza in collaborazione con Pizzardi Editore, che torna dopo due anni di assenza a causa del covid. L’ingresso è libero (tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid). Il rifugio di Monza aprirà le porte ai bambini e alle loro famiglie che potranno visitare i reparti dei cani, dei gatti e dei tantissimi altri animali ospitati: sarà una bellissima e festosa giornata dedicata a tutti gli amanti degli animali. Per intrattenere i più piccoli giochi, truccambimbi e la dolcezza degli animali del rifugio.

Mostre a Monza

Torna a Monza fino al 3 aprile la mostra "Le Immagini della Fantasia" della Fondazione Zavrel di Sàrmede (TV): la rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con i Musei Civici, arriva così alla sua 39ma edizione. Tre sezioni per un percorso espositivo per grandi e piccini a ingresso libero.

Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività. C'è tempo fino all’8 maggio 2022 presso la Galleria Civica di via Camperio è in programma la mostra “World Water Day Photo Contest - Storie d’Acqua”, una raccolta delle 70 migliori fotografie delle edizioni dal 2017 al 2021 del concorso fotografico volto a sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra epoca.

Mostra Lego in Brianza

In Brianza arriva la mostra dedicata ai mattoncini colorati. Appuntamento sabato 26 e domenica 27 marzo a Villa Sartirana dove è in programma una esposizione di costruzioni e diorami realizzati con i celebri mattoncini LEGO®. La mostra è organizzata da Giussanoincentro e Pro Loco Giussano in collaborazione con l’associazione ItLUG (Italian LEGO User Group) e patrocinata dal comune di Giussano. Gli spettatori potranno ammirare opere appartenenti al mondo LEGO. Infatti, tra le Moc (My Own Creation) saranno presenti: la stazione di Como Lago, la chiesa e la torre di Carugo, un menu realizzato con i mattoncini, aerei e navicelle spaziali e tante altre opere. Uno specifico spazio sarà dedicato alla riproduzione della Villa Reale di Monza, con quasi 60.000 mattoncini impiegati, per un tempo di realizzazione complessivo di quasi quattro anni.

A teatro

Al teatro Manzoni dal 25 a l 27 marzo va in scena lo spettacolo "Azul. Gioia, furia, fede y eterno amor" con Stefano Accorsi. Al Binario 7 è in cartellone la pièce "Il sogno di un uomo ridicolo" mentre per il teatro delle famiglie "Il cuscino d'oro".