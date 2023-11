Le 5 cose da non perdere a Monza e in Brianza nel weekend

Lucine, addobbi e atmosfere di festa. A Monza e in Brianza si comincia a respirare l'aria del Natale. Questo weekend infatti in città e in provincia inaugurano diverse iniziative natalizie, a partire dal villaggio di Natale che a Monza aprirà sabato 25 novembre. Ecco gli appuntamenrti che abbaimo selezionato per voi.

Il villaggio di Natale arriva a Monza

I tradizionali mercatini di Natale tornano a Monza insieme alle giostre per far sognare i più piccoli e l'immancabile pista di pattinaggio. Il villaggio di Natale sarà inaugurato sabato 25 novembre (inaugurazione alle ore 17) e resterà in città fino al 6 gennaio. Tra Piazza Carducci, Largo IV Novembre e piazza San Paolo: intrattenimenti, mercatino di Natale, giostre, pista di pattinaggio e ovviamente la casa di Babbo Natale e degli elfi. Sui banchi prodotti enogastronomici di qualità, tra cui prodotti tipici regionali e artigianali provenienti da tutta Italia, dalla Francia, dalla Repubblica Ceca e Ungheria, formaggi e salumi tipici di Cremona, Vin brulé e birra artigianale made in Monza, dolci siciliani, panettoni gourmet, spezie e tè da tutto il mondo, dolciumi, miele, cioccolato artigianale, gioielli e pietre dure, essenze, prodotti a base di lana (cappelli, sciarpe, guanti), presepi, decorazioni artigianali natalizie, bigiotteria, benessere e cosmesi, accessori in bambù, olii essenziali, saponi e profumi. E poi la giostra dell'albero di Natale, il trenino, la pista di pattinaggio, la giostra dei cavalli e le lucine che renderanno magica in città l'attesa del Natale.

Natale arriva anche a Brugherio

La magia del Natale arriva anche a Brugherio. In città tornano i mercatini, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, gli addobbi natalizi, il trenino gratuito e i personaggio dei cartoni più amati dai bambini. Un'atmosfera da favola che si potrà vivere a partire dal 25 novembre fino al 7 gennaio 2024. In piazza Roma, nel centro del paese, sarà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio e torneranno i mercatini, il villaggio di Babbo Natale, i profumi e i sapori tipici natalizi, con prodotti di hobbistica e prodotti tradizionali provenienti dal territorio. "Un’occasione per assaggiare invitanti specialità gastronomiche, riscaldarsi con deliziose bevande calde e curiosare tra le bancarelle alla ricerca di originali idee regalo e addobbi natalizi" annunciano gli organizzatori. Tanti gli spettacoli in programma a partire dal 3 dicembre dai canti gospel alle bolle di sapone. A partire dal 26 novembre in città ci sarà anche un trenino itinerante gratuito.

Pista di ghiaccio e mercatini anche a Cavenago

Torna dopo il grande successo dello scorso anno la luce del Natale a Cavenago di Brianza: dal 25 Novembre 2023 al 14 gennaio 2024 si accende la magia e si fa festa aspettando il momento più bello dell'anno. Una grande pista del ghiaccio in piazza Libertà con oltre 250 metri quadrati dove pattinare in sicurezza, divertirsi in compagnia e concedersi un momento di relax natalizio adatto a tutta la famiglia. E poi mercatini con idee regalo, bevande calde e golosità, eventi e spettacoli. La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta ogni sabato e domenica, oltre che festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 22.00. Ogni settimana dal Lunedì al Venerdì con orario 15.00-19.00. L'ingresso costa 7 euro, noleggio pattini incluso.

Vin brulé e l'ufficio postale di Babbo Natale: mercatino di Natale a Briosco

Vin brulè, caldarroste, canti gospel e l'immancabile casetta di Babbo Natale. L'atmosfera delle feste a Briosco si tinge di magia. L'appuntamento è per domenica 26 novembre alla baita degli Alpini di Capriano. Sarà presente un mercatino natalizio con bancarelle, laboratori per i bambini, la Casa di Babbo Natale e l'ufficio postale dove scrivere e lasciare la propria letterina dei desideri. L'ingresso è libero dalle 10 alle 18.30. Dalle ore 12 sarà possibile pranzare in baita. L'ingresso è da via Monte Ortigara. Il villaggio di Natale è un evento organizzato dalla ProLoco.

Amorosi Assassini, spettacolo al Binario 7

Musica, cronaca e poesia. L’attualità messa a nudo con ironia. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne al Binario 7 di Monza va in scena lo spettacolo Amorosi Assassini. "Come può in una stessa frase convivere la parola amore con assassino? Può, purtroppo può, perché la violenza sulle donne spesso viene confusa col troppo amore di un uomo verso una donna, e diventa, ogni giorno di più, protagonista delle nostre vite e delle più crudeli vicende di cronaca. Non perché prima non ci fossero così tanti episodi come negli ultimi anni, solo perché finalmente se ne parla. Partiamo da una statistica, esiste un comune denominatore: mariti, compagni o ex amanti che uccidono, e famiglie che spesso sotterrano e nascondono".