Le 5 cose da non perdere nel weekend del ponte dell'Immacolata a Monza e dintorni

Un nuovo weekend di dicembre è in arrivo. A Monza e in Brianza si celebra l'arte, le favole con l'arrivo di Peter Pan in Villa Reale ma anche il Natale. E in Brianza arriva anche una pista da sci. Ma senza neve. Ecco i suggerimenti per un lungo fine settimana segnato dal ponte dell'Immacolata per trascorrere qualche momento in famiglia o alla scoperta di atmosfere natalizie.

Mercatini di Natale nel borgo

Torna il tradizionale appuntamento di Natale nel borgo brianzolo di Lazzate. Sabato 9 e domenica 10 dicembre è in programma la 20esima edizione della manifestazione natalizia "Mercatini di Natale nel borgo". Canti, luci e colori divengono i padroni delle vie del Borgo di Lazzate, adornate delle tipiche casette di legno, straboccanti di strenne e regali, immerse nella magica atmosfera della più tipica tradizione natalizia.

La casa di Babbo Natale in un castello

Mercatini, spettacoli, laboratori, mostra di Lego e salita sulla torre Viscontea. Il Natale torna al Castello di Trezzo sull'Adda. Nel castello ad aspettare i più piccoli ci sarà anche Babbo Natale. Non può mancare, per nuovi e veterani, la salita sulla torre del Castello Visconteo. Dai 42 metri della sua sommità, come soldati Viscontei potrete ammirare in tutta la sua magia il paesaggio invernale della nostra Pianura e con condizioni meteo ottimali anche scorgere i grandi grattacieli di Milano sull'orizzonte, le leggendarie Mura di Bergamo Alta tutto l'arco Alpino innevato e la lingua serpeggiante del Fiume Adda che proprio qui vira inusualmente avvolgendo con le sue acque il promontorio Trezzese. Nel giardino, nelle stanze dietro alla torre sarà presente un presepe a grandezza naturale, e simpatici personaggi natalizi gonfiabili coloreranno il giardino. Ad arricchire l'esperienza la famosa mostra di Itlug con una selezione di espositori, associazione di appassionati LEGO©, diversi espositori porteranno le loro costruzioni, dalle più realistiche alle più stravaganti: castelli, palazzi, macchine, parchi divertimenti e interi paesaggi ricostruiti. Nella mostra saranno presenti la ricostruzione della Villa di Monza (2mx2m), e la ricostruzione del castello di Trezzo (1,2m x 1 m). Sarà anche presente un piccolo spazio gioco dove i bambini potranno provare a costruire e divertirsi.

Una pista da sci (e gommoni da neve) in Brianza

Lezioni di sci senza andare in montagna e una pista di discesa per divertirsi con i gommoni. In Brianza il Natale quest'anno è più magico. Niente neve ma una distesa bianca fatta da tappetoni sintetici di gomma bianca che ricorderà molto la neve e i paesaggi imbiancati, nel grande pratone di villa Borromeo ad Arcore. Il progetto era stato annunciato nei mesi scorsi e ora la pista da sci è in allestimento e tra poco sarà pronta a far divertire grandi e piccini tanto che sono stati pubblicati anche i prezzi per le esperienze. L'accesso alla pista dei gommoni costa 5 euro per mezz'ora, lo stesso costo ha la pista da sci con 5 euro aggiuntivi per il noleggio dell'attrezzatura. L'inaugrazione del villaggio della neve (senza neve) ad Arcore è fissata per giovedì 7 dicembre dalle 16 alle 17.

Peter Pan alla Villa Reale

“Seconda stella a destra, questo è il cammino/E poi dritto fino al mattino/Poi la strada la trovi da te/Porta all’isola che non c’è”. La canzone di Edoardo Bennato si presta a raccontare che cosa accadrà per Natale alla Reggia di Monza. Un inno, il suo, all’utopia, alla forza dell’immaginazione e all’importanza dei sogni. Quelli di Peter Pan, il celebre personaggio inventato dallo scrittore inglese James Matthew Barrie, eterno fanciullo che non vuole crescere e che sa volare. “L’isola che non c’è” è anche il nome del ricco cartellone di appuntamenti (ispirato al capolavoro di Barrie e ideato dall’Associazione Musicamorfosi) che fino a domenica 7 gennaio animerà la Villa Reale di Monza: tra concerti, eventi, visite visionarie, mostre e performance artistiche la Villa diventerà, per oltre un mese, un luogo di irresistibile attrazione per grandi e bambini.

Reggia Contemporanea, la novità artistica in Villa Reale

Da giovedì 7 dicembre è possibile ammirare Reggia Contemporanea, il progetto di riallestimento asrtistico del Primo e Secondo Piano Nobile della Villa Reale, un sorprendente percorso espositivo dove l'arte contemporanea dialoga con il passato (e il futuro) in contesto storico d’eccezione. L'arte contemporanea dialoga con la bellezza senza tempo della Reggia di Monza. E la Villa Reale celebra l'arte su modello del Quirinale: nelle sale del Piermarini adesso trovano spazio 100 opere di arte contemporanea e pezzi di design di artisti contemporanei.