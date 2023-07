L'emergenza non è finita: ancora allerta meteo a Monza, attesi nuovi temporali

E' ancora allerta arancione per il rischio di temporali forti. Dopo i pesanti danni a Monza e in tutta la Brianza in seguito ai temporali di lunedì e della notte scorsa, la città continua a fare i conti con il maltempo. Fino alle 14 di oggi, martedì 25 luglio, sarà infatti in vigore un'allerta meteo arancione - livello di pericolo tre su quattro - per temporali forti.

Le previsioni

"Nella prima parte della giornata è previsto il transito della parte più attiva della perturbazione con precipitazioni diffuse su tutta la Regione, a prevalente carattere temporalesco. I temporali evolveranno progressivamente da Ovest verso Est e la probabilità di fenomeni di forte intensità risulterà massima fino al mattino", si legge nel bollettino della protezione civile regionale che ha diffuso l'allerta. "Tra il pomeriggio e la serata atteso generale miglioramento ad iniziare dai settori alpini e successivamente sulla pianura partendo da Ovest", le previsioni degli esperti.

I danni in città

Dopo il nubifragio di lunedì sera si segnalavano danni che riguardavano le vie Borgazzi, con una pianta caduta, via Campania con un albero appoggiato a una abitazione, via Volturno, con un albero in mezzo alla strada, via D'Annunzio con alberi piombati sulle auto così come in viale Brianza e in viale Cesare Battisti. Stesso copione anche in via Correggio, Tiepolo, Tintoretto e via Marsala dove l'are risultà già critica perchè delimitata per la bonifica da amianto dopo lo scoperchiamento di un tetto con dispersione di materiali in eternit.

Ma il nuovo temporale della nottata ha allungato la conta dei danni.