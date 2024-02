Alloggi per studenti nell'ex caserma e parcheggi dove arriverà la metro: come si trasforma un pezzo di Monza

Un accordo datato ormai vent’anni e un nuovo protocollo per seguire le trasformazioni della città e rispondere a nuovi bisogni. E insieme a provincia e questura il polo istituzionale di via Grigna ospiterà anche alloggi per studenti e un grande parcheggio. Proprio qui dove in futuro dovrebbe arrivare anche la metropolitana. La giunta comunale ha recentemente approvato lo Schema di Protocollo d’Intesa tra Comune di Monza, Regione Lombardia, Agenzia del Demanio, Università degli Studi Milano – Bicocca volto a valorizzare l’area dell’ex Caserma IV Novembre di via Grigna-Montevecchia-Valle del Curone.

“Il precedente accordo, firmato circa venti anni fa, ha consentito nel tempo l’abbattimento della ex Caserma e l’avvio del Polo Istituzionale, con la realizzazione degli edifici della Provincia e della Questura, che oggi accoglie anche la Prefettura, e una serie di opere stradali. Lo stesso accordo prevedeva inoltre - a carico del Comune di Monza - la costruzione della Caserma della Guardia di Finanza e di un edificio destinato alla Agenzia delle Entrate. Nel nuovo accordo il Comune di Monza non ha più in carico l’impegno delle due edificazioni” spiegano dal municipio.

Alloggi per studenti e un grande parcheggio

L’obiettivo dell’accordo è quello di riqualificare l’area e di rispondere alla crescente domanda di alloggi da parte degli studenti fuori sede iscritti alle Università, in primo luogo l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia che ha sede nella vicina via Cadore, e di predisporre un nuovo parcheggio di corrispondenza con la futura stazione della linea Metropolitana 5. Sulla base della nuova Intesa la Regione potrà inoltre realizzare in zona Ospedale nuovo un parcheggio per i dipendenti, che alleggerirà la pressione del traffico nella zona.

“Stiamo lavorando pensando al futuro di Monza, dedicando una particolare attenzione alle aree pubbliche della città e alla loro capacità di offrire servizi” - spiega il sindaco Paolo Pilotto - Intercettare e prevedere attuali e nuovi bisogni, formulare anche insieme ad altre Istituzioni soluzioni sostenibili innovative, in grado di rafforzare le relazioni tra spazi aperti e strutture di servizio, è uno degli obiettivi principali della Amministrazione”.

I prossimi passi

Il comune di Monza, nello specifico, si impegna ad approvare al più presto la variante parziale al vigente piano di governo del territorio (PGT) per consentire l'intervento del Demanio nell’area dell’ex Caserma ai fini della realizzazione, anche in forma di partenariato pubblico - privato, di residenze e alloggi per studenti universitari fuori sede (student housing), compresi quelli di tipo convenzionato. “Lavoreremo alla variante al PGT per sottoporla al più presto all’attenzione del Consiglio Comunale - conferma l’Assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti – Si tratta di un’occasione preziosa per riqualificare una porzione di Monza, puntando sulla rigenerazione del territorio e rinforzando i servizi pubblici”.

L’Agenzia del Demanio si occuperà dei nuovi edifici dedicati agli studenti e potrà inoltre realizzare, in quella stessa area o in altra da permutare eventualmente con il comune, la sede della Guardia di Finanza provinciale. Come accennato, il precedente accordo prevedeva che fosse il comune ad avere l’onere di costruire Caserma G.d.F. e nuova sede della Agenzia delle Entrate, mentre con il nuovo protocollo di intesa le due opere, dal valore complessivo superiore ai 20 milioni di euro, non sono più a carico del Comune ma saranno realizzate dal Demanio. Per la Caserma G.d.F. su parte dell’area del Polo Istituzionale o su altra area da individuare, per Agenzia delle Entrate mediante la individuazione di una idonea struttura all’interno della città. Il protocollo, della durata di un anno, prevede anche la costituzione di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti delle parti sottoscrittrici, e di una cabina di regia presieduta dall’Agenzia del Demanio per coordinare la collaborazione "istituzionale e una efficace azione integrata.

“La realizzazione di alloggi per studenti – sottolinea l’Assessore al Patrimonio Egidio Longoni – costituisce una risposta alla sempre maggior richiesta da parte degli Universitari di residenze a prezzi accessibili, utilizzando parte dell’area dell’ex caserma IV Novembre: un traguardo da raggiungere con la collaborazione tra istituzioni e con un attento lavoro di coordinamento e co-progettazione”.