C'è anche un sindaco brianzolo nel Comitato regionale di contrasto alla criminalità

È il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro uno dei nuovi componenti del Comitato tecnico-scientifico in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e di promozione della cultura della legalità istituto dal Pirellone. Il Comitato è formato da cinque componenti eletti a scrutinio segreto: fra questi c’è Antonio Verbicaro, primo cittadino di Briosco, candidato dal capogruppo della Lega Alessandro Corbetta.

“Sono felice che il sindaco Verbicaro sia stato eletto per far parte di questo prestigioso Comitato che si occupa di criminalità e legalità – commenta Corbetta -. Sono certo che grazie alla profonda esperienza nel settore, maturata fra le fila della polizia di Stato, e alla sensibilità su questi temi che ha dimostrato anche da sindaco, Verbicaro avrà un ruolo centrale e il suo apporto sarà di grande importanza per il lavoro che nei prossimi anni il Comitato dovrà affrontare”.

Il Comitato, i cui componenti partecipano a titolo gratuito, è un organismo consultivo a supporto della commissione consiliare speciale antimafia, nonché degli altri organismi consiliari. Fra i suoi compiti c’è la predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al presidente della Regione e al presidente del consiglio regionale; inoltre, predispone documentazione sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del consiglio regionale.