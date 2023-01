Elezioni regionali 2023: i candidati brianzoli della lista civica Moratti

Una squadra di brianzoli, guidata dall'ex assessore monzese, per la lista civica di Letizia Moratti. Ecco chi sono i candidati della lista civica che sosterrà l'ex vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare e che il prossimo 12 e 13 febbraio correrrano per un posto in consiglio regionale.

Nella circoscrizione brianzola si presenteranno Martina Sassoli ex assessore all'Urbanistica del comune di Monza durante la giunta Allevi che dopo 23 anni di militanza in Forza Italia all'inizio di dicembre 2022 ha abbandonato gli azzurri; Claudio Chiappucci ex campione di ciclismo; Pietro Zanantoni ex sindaco di Muggiò; David Galli; Paola Catanese, Loredana Mariani, Andrea La Manna, Antonella Vergani.

Ad appoggiare Letizia Moratti anche Italia Viva e Azione che settimana scorsa hanno presentato i loro candidati per Monza e Brianza.