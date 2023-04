Il futuro del centro sociale di nuovo in aula: "Quando riporterete la legalità?"

Il centro sociale Foa Boccaccio finisce (di nuovo) in consiglio comunale. Per l'esattezza per la quarta volta, sempre per voce del consigliere Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) che ha chiesto all'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia quando verrà sgomberata l'area. Un'area occupata nel luglio del 2021 dopo lo sgombero dal campo sportivo Verga.

Il consigliere d'opposizione aveva accesso i riflettori sulla presenza del centro sociale già in passato con interrogazioni presentate a luglio e a novembre dello scorso, poi a gennaio e ora giovedì 20 aprile dopo l'ultimo fine settimana di festa con il grande evento de "La volpe e l'uva" che ha richiamato tante persone. E naturalmente le lamentele dei residenti che ormai da tempo denunciano la difficile convivenza con i vicini di casa. "Questo è stato l'ennesimo fine settimana da incubo - ha spiegato il consigliere Galbiati -. Ricevo costantemente le lamentele dei residenti che mi chiedono di portarle in aula. La mia non è una guerra contro la l'assessore Moccia, e certamente non è una guerra contro il centro sociale del quale non mi interessa. Ma è una battaglia per riportare la legalità a Monza. Non si può più tollerare questa situazione. Ai residenti che cosa diciamo? Voglio vedere il vostro impegno, non possiamo chiudere gli occhi. La legalità deve essere ripristinata".

Pronta la riposta dell'assessore Ambrogio Moccia che ha spiegato che l'11 aprile, proprio mentre era in corso la manifestazione, era a casa di un residente di via Timavo per un monitoraggio della situazione. “Nella mia agenda il ripristino della legalità è una priorità - ha spiegato -. Inoltre nella giornata del 19 aprile ho partecipato al Comitato provinciale della sicurezza e dell'ordine pubblico e abbiamo parlato anche di questo argomento". Stefano Galbiati ha quindi chiesto all'assessore Moccia se anche lui avesse raccolto le lamentele che da tempo gli arrivano dai residenti. Moccia ha precisato che "ho accertato il problema, ma in quella serata non in modo così accentuato come normalmente viene riferito".