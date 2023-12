Conclusa la ciclabile nel quartiere monzese, l'assessore: "Ne arriveranno altre"

" È pronta la ciclabile in Via Aquileia. Da oggi si può percorrere in tutta sicurezza"

Ha usato i social l'assessore alla Mobilità Giada Turato per annunciare alla cittadinanza il termine dei lavori della ciclabile in via Aquileia, nel quartiere San Rocco. Un'opera che perlomeno durante la fase di realizzazione aveva provocato non poche polemiche fra residenti e cittadini, poiché posta in una via molto utilizzata (e congestionata) sia in ingresso sia in uscita dalla città. Ma la cui bontà l'assessore ci ha tenuto a difendere anche e soprattutto in previsione di una Monza più moderna e al passo coi tempi. Annunciando inoltre anche la futura realizzazione di altre ciclabili.

"Vorrei fare chiarezza - ha chiosato l'assessore in un post - Il progetto è nato anni fa a seguito di un incidente mortale, ma non è mai stato portato a termine. Abbiamo scelto di non perdere i finanziamenti portando a termine con fiducia, secondo un principio di continuità amministrativa, il progetto studiato in precedenza. Pertanto attribuire responsabilità a chi mi ha preceduto non serve. C'è solo una città che ha bisogno di cambiamenti per stare al passo con le esigenze dei nostri tempi"

Di qui l'annuncio delle future realizzazioni: "È solo il secondo dei quattro cantieri ciclabili avviati negli scorsi mesi a Monza , la prima nel quartiere di San Rocco di diversi percorsi ciclabili che abbiamo progettato in questi giorni grazie al supporto della società Amat del comune di Milano e che realizzeremo sfruttando i fondi Sus. La mobilità dolce e una città non più solo a misura di auto non è un sogno ma diventa realtà, pagando il prezzo dell'impopolarità per una città più giusta".