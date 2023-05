Elezioni comunali a Brugherio, scrutinio iniziato: chi ha vinto?

Elezioni comunali a Brugherio: è iniziato lo spoglio delle schede e appena ultimate le operazioni si conoscerà il nome del nuovo sindaco oppure se si tornerà a votare, per il ballottaggio. Anche a Brugherio infatti, come negli altri sei comuni della Brianza al voto, alle 15 di lunedì 15 maggio hanno chiuso le urne. Al termine delle operazioni di voto è iniziato lo spoglio delle schede. I cittadini hanno votato per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

Nel comune di Brugherio, che conta quasi 35mila abitanti, sono 4 i candidati allo scranno di primo cittadino e 158 i candidati per un posto in consiglio comunale. Si presentano per il centrodestra Roberto Assi sostenuto dalla lista Bpe Benzi per Roberto Assi, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia; per il centrosinistra Giovanna Borsotti sostenuta dalla lista Brugherio Civica Giovanna Borsotti Sindaco; per la sinistra Olga Sudano che si presenta per l'Unione Popolare; e infine per il centrosinistra corre anche Damiano Chirico appoggiato da un'ampia alleanza formata da Pd, Alleanza Progressista e dalla lista civica Damiano Chirico Sindaco Brugherio è Tua.

A Brugherio alle 15 di lunedì 15 maggio il dato relativo all'affluenza è stato pari al 53,86%. Domenica alle 23 aveva votato il 41,41% degli aventi diritto, con una affluenza in calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Qui appena disponibili saranno pubblicati i risultati e il nome dell'eventuale sindaco eletto. Di seguito intanto i profili dei quattro candidati in corsa.

Roberto Assi

Il consigliere comunale di minoranza Roberto Assi appoggiato da una coalizione di centrodestra formata da Bpe Benzi Assi, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Classe 1985, milanese di nascita ma da sempre residente a Brugherio, da anni tra i banchi del consiglio comunale, nel 2009 ha fondato insieme a Mariele Benzi il movimento politico Brugherio Popolare Europea.

Giovanna Borsotti

Giovanna Borsotti candidata per la lista Brugherio Civica Giovanna Borsotti sindaco. Giovanna Borsotti per due mandati è stato vicesindaco della giunta Troiano. Per queste elezioni scende in campo con una lista civica, raccogliendo anche esponenti del Terzo Polo.

Damiano Chirico

Damiano Chirico è il candidato per il centrosinistra. La sua candidatura è appoggiata da Pd, dalla lista civica Damiano Chirico Sindaco Brugherio è tua, e dall’alleanza progressista formata da Sinistra per Brugherio, Movimento 5 Stelle e Brugherio Futura.

Olga Sudano

Olga Sudano si presenta per Unione Popolare movimento nato nel luglio 2022 e sostenuto da vari partiti e associazioni tra cui DeMa, Manifesta, Potere al Popolo, Rifondazione comunista oltre a numerose persone della società civile.