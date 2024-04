Elezioni comunali: a Bovisio Masciago il centrodestra ricandida Giovanni Sartori

Giovanni Sartori tenta il bis. Il sindaco uscente di Boviso Masciago – sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – conferma Sartori per il secondo mandato, in previsione delle elezioni amministrative per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale in programma l'8 e il 9 giugno.

Il nome di Giovanni Sartori è stato scelto, all'unanimità, da tutta la coalizione di centrodestra. "Sono felice che la mia candidatura per il secondo mandato come sindaco di Bovisio Masciago sia ufficialmente sostenuta da tutto il centrodestra - aveva scritto alcune settimane fa Sartori sulla sua pagina Facebook -. Per me è stato un onore essere al servizio dei cittadini in questi cinque anni, e non vedo l'ora di continuare a lavorare al vostro fianco per la nostra amata città. Insieme abbiamo affrontato sfide, celebrato successi e costruito una comunità più forte e unita. Voglio continuare questo viaggio con voi, ascoltando le vostre voci, rispondendo alle vostre esigenze e portando avanti il progresso di Bovisio Masciago. Come sapete, le porte del mio ufficio sono sempre aperte, non solo come un simbolo di trasparenza, ma soprattutto come un invito a condividere le vostre speranze, preoccupazioni e idee. Perché Bovisio Masciago non è solo un luogo, è una famiglia, e ogni voce conta. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie per il vostro sostegno continuo. Uniamo le nostre energie e il nostro impegno per proseguire sulla strada della continuità e del progresso. Avanti tutta, insieme, per preservare ciò che abbiamo costruito e per creare un futuro ancora più luminoso per Bovisio Masciago". L’apertura della campagna elettorale sarà lunedì, 8 aprile, con l’inaugurazione della sede in corso Milano 51.