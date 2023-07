Forza Nuova ritorna in piazza in Brianza

Forza Nuova ritorna nelle piazze brianzole. Sabato pomeriggio la delegazione provinciale di Forza Nuova ha organizzato un banchetto informativo a Seregno. Uno stand in corso del Popolo per incontrare i cittadini e spiegare le attività in programma sul territorio.

“Lo abbiamo fatto anche qui come in tutte le altre province lombarde per avvalorare la nostra attività sul territorio e come ribadito alle persone fermatesi per approfondire la nostra realtà attuale verso il sistema, evidenziata sui volantini distribuiti – spiega il coordinatore provinciale Giuseppe Vigevani -. La nostra attenzione è rivolta a tutte le lotte di potere che hanno affossato il paese Italia conseguenza di tradimenti politico-istituzionali e raggiri da parte di tutti i partiti dell'arco costituzionale. Scandali politiche hanno attraversato anche la città di Seregno in un passato non troppo remoto, una città laboriosa ma oggetto anche di violente contraddizioni”.