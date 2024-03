La mobilità del futuro a Monza e in Brianza (rispettando suolo e ambiente): ecco le città del domani

Una mobilità green si può, rispettando l’ambiente e non consumando più il suolo in uno dei territori – la Brianza appunto – più cementificato d'Italia.

Se ne parlerà sabato 16 marzo dalle 9.15 nella sede della Cgil di Monza (via Premuda) in occasione dell’incontro organizzato da Alleanza Verdi Sinistra- Europa Verde – Sinistra Italiana in previsione delle prossime elezioni europee in programma l’8 e il 9 giugno. Numerosi i temi che si affronteranno nel corso della mattinata, ma tra i quali spicca il tema della mobilità e delle città del futuro. Temi di grande attualità che vedono a Monza la prossima realizzazione del maxi svincolo di Sant’Alessandro: oltre 400 giorni di cantiere e un tunnel a cielo aperto proprio accanto alle scuole, alla palestra e al campo di calcio della squadra del San Rocco. Ma le maxi opere stradali non riguardano solo il capoluogo: c’è anche il tema scottante di Pedemontana.

Sull’argomento interverranno Alberto Colombo (Sinistra e Ambiente Impulsi di Meda), Manuela Meloni (Comitato Ferma Ecomostro D breve), Alessia Tremolada (Vivi Lissone) e Onorio Rosati (consigliere regionale Avs) che affronterà il tema della mobilità attraverso il trasporto pubblico locale. E accanto alle maxi strade che attraverseranno la Brianza si parlerà, logicamente, anche di consumo di suolo pubblico, un argomento che da anni vede Comitati e cittadini salire sulle barricate con città, come Lissone, che vantano il primato poco invidiabile di essere una delle città più cementificate d’Italia (con il 70% di terreno consumato). Al tavolo dei relatori Massimiliano Bevacqua (Passione civica per Cesano), Giuliano Soldà (Altra Bovisio Masciago), Francesco Facciuto (La Rondine), Luca D’Achille (Europa Verde). Durante l’incontro verranno affrontati altri temi molto delicati e sentiti: sanità pubblica, lavoro e diritti dei lavoratori, giovani, scuola, cultura, partecipazione alla vita politica, Europa e pace.