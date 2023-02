Quel faccino che ride sul post del consigliere comunale che ha scatenato la polemica

Quel faccino che ride messo dall'assessore sotto al post del consigliere comunale di minoranza che aggiornava i suoi amici virtuali su un suo interventi in consiglio non è passato inosservato. L'emoticon è stato visto dall'opposizione come una sorta di scherno e derisione nei confronti del consigliere che annunciava la battaglia vinta con la riaccensione dei lampioni in piazza Carducci.

I protagonisti della vicenda sono l'assessore Giada Turato e il consigliere comunale Massimiliano Longo (Forza Italia). Il capogruppo degli azzurri - già ex assessore durante la giunta Allevi - ha pubblicato sui social le foto dei lampioni della centralissima piazza riaccesi dopo che non funzionavano da tempo. "Illuminazione di piazza Carducci ripristinata dopo tre mesi: battaglia vinta". Un post al quale l'assessore Turato ha risposto con il faccino che ride. Longo alcune settimane fa aveva presentato in consiglio comunale un'interrogazione - rivolta appunto all'assessore Turato - in merito al problema dei lampioni spenti in piazza Carducci. Quell'emoticon con il faccino che ride non è passato inosservato a Giuliano Ghezzi, coordinatore cittadino di Forza Italia che, sempre sul profilo del consigliere ha scritto: "Ma vi sembra normale che l’Assessore all’Ambiente voglia irridere un consigliere comunale con una faccina anziché congratularsi per il suo impegno nell’interesse della città? A parte una questione di rispetto, l’Assessore non ha cose più serie da fare?".

Il post del consigliere

La redazione di MonzaToday ha contattato l'assessore Turato in merito alla vicenda. "Lungi da me irridere il consigliere - spiega -. È comunque il gioco delle parti. Nessuna polemica con il consigliere Longo, e soprattutto ogni supporto da parte dei consiglieri è prezioso ed è un valore aggiunto anche se quella segnalazione ci è giunta già da altre fonti". Come è successo proprio per il caso dei lampioni che sono stati riparati nella centralissima piazza monzese. "Ho sorriso a quel post perché quella segnalazione già in precedenza ci era stata fatta da Domenico Riga, presidente Confcommercio Monza e circondario che aveva anche lui sollecitato l'amministrazione per risolvere il problema. Riga aveva proprio sollevato il disagio dei commercianti. Ci eravamo già attivati per far sistemare i lampioni. Poi è arrivata in aula anche la segnalazione del consigliere Longo".

Turato inoltre ricorda l'importante lavoro svolto dai consiglieri comunali. "Non ho problemi a ringraziare sia sui social sia in aula i consiglieri che grazie alle loro segnalazioni ci hanno portato all'attenzione situazioni da risolvere che magari non conoscevamo. Come il consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) che ci aveva segnalato un problema di illuminazione in via don Minzoni e in via Europa che i cittadini lamentavano da oltre un anno. O anche quella di un tombino molto pericoloso indicato dal consigliere Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) a San Biagio sul quale i nostri operai sono intervenuti".