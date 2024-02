Adele e Collana, la triste storia delle due bassotte "sforna cuccioli" salvate da due brianzoli

Adele e Collana cercano un po’ di serenità in Brianza. Dopo una vita trascorsa come fattrici adesso per loro inizia l’epoca delle coccole, delle passeggiate e delle attenzioni. Magari proprio in una famiglia monzese o brianzola. “Adele e Collana, sono due bassotte e sono state recuperate da un triste destino - racconta a MonzaToday Sandro Nigro, presidente dell’associazione Cuor di Pelo -. Da un luogo dove vengono sfornati cuccioli in quantità. Quando noi riceviamo le segnalazioni della presenza di fattrici a fine serie che potrebbero rischiare un triste destino perché ormai considerate inutili da chi per una vita le ha sfruttate, allora ci mobilitiamo. Non con avvocati e carte bollate, ma recuperando questi cani che non conoscono amore, attenzioni, carezze e il calore di una casa. Cani che, altrimenti, sarebbero destinati a solitudine e abbandono”.

L’associazione Cuor di Pelo, nata a Concorezzo e impegnata nel recupero e messa in adozione dei bassotti anziani, malati, e che le famiglie vogliono cedere, si è subito messa in moto. Nella giornata di domenica Sandro Nigro, e il vicepresidente Rodolfo Colombo, si sono recati dal proprietario delle due fattrici e le hanno recuperate. “Adesso inizia per loro una seconda vita - aggiunge -. Dopo le visite e i controlli del caso verranno messe in adozione. Sono bellissime e dolcissime: Adele è una bassotta a pelo duro e Colonna una bassotta fulva che, da oggi, non dovranno più essere considerate delle macchine sforna cuccioli”.

L’associazione dopo averle sterilizzate cercherà per loro una famiglia. Le operazioni di adozione verranno condotte da Paola Piralli (per Adele) e da Valeria Baronchelli (per Collana). Ma Adele e Collana non sono gli unici bassotti in attesa di una famiglia. Per conoscere le attività dell’associazione e i cani in attesa di adozione è possibile consultare il sito Internet www.cuordipelo.it