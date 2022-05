Bruce Springsteen in concerto a Monza, tutte le informazioni sui biglietti

Sono in vendita i biglietti per il concerto di Bruce Springsteen a Monza. Da oggi, lunedì 30 maggio, dalle 10 alle 23.59, sarà possibile acquistare in anteprima i ticket del concerto che Bruce Springsteen terrà il 25 luglio 2023 dalle 19.30 al Parco di Monza. Il 2023, dunque, vedrà il ritorno del Boss tra i suoi fan che, dopo le date italiane di Ferrara e Roma, chiuderà con la tappa di Monza. Protagonista del grande raduno sarà il prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza, che già negli anni passati ha accolto grandi eventi e concerti internazionali.

I biglietti

I biglietti, posto unico in piedi, saranno divisi così: Pit A 130 euro, Pit B1 100 euro, Pit B2 100 euro, Pit C1 85 euro e Pit C2 85 euro. A tutti i biglietti andrà aggiunta la tariffa della prevendita. I ticket sono disponibili sui canali ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

C'è grande attesa per l'esibizione brianzola di "The Boss" che si esibirà con The E Street Band. In Italia sono previste tre tappe del grande tour internazionale: il 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, e 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma. I membri della E Street Band sono Roy Bittan (piano e sintetizzatori), Nils Lofgren (chitarra, voce), Patti Scialfa (chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce), Max Weinberg (batteria) con Soozie Tyrell (violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere).