Le ceneri di Franz tornano nel suo amato lago, dove ha insegnato a tanti cani a salvare i bagnanti

"Grazie Franz per tutto quello che hai fatto. Sei stato il miglior cane che ho avuto in acqua. Adesso buon ponte e troverai in paradiso Luna, Zar e Shanty. Fai a loro una carezza da parte mia”.

Questo l’ultimo saluto che Claudio Longoni ha fatto al suo amato Franz, un meraviglioso esamplare di terranova che faceva parte dell’Associazione cinofila Salvataggio Nautico. Il suo compagno umano Claudio Longoni, che dirige la Dog’s Academy di Sovico, ha deciso di gettare le ceneri del suo Franz in quelle acque del lago di Bellano dove per tanti anni Franz lo ha accompagnato. Un ultimo saluto, a quasi un anno di distanza dalla morte – per vecchiaia – di quel cagnolone tutto nero: 70 kg di bontà, coraggio e soprattutto fedeltà. Così che Claudio, dopo aver tenuto le ceneri del suo compagno a quattro zampe per tutti questi mesi, ha deciso che era arrivato il momento di “liberarlo” in quelle acque del lago a loro tanto care. Un video, postato da Claudio sul suo profilo Facebook, che è diventato subito virale.

Franz era un cane speciale, proprio come ci aveva raccontato Claudio quando il bagnino a quattro zampe era morto. “Era un cane straordinario - aveva raccontato - Riusciva a tirare fino a 1.500 kg di carico, una barca a motore con passeggeri. A Genova aveva conquistato il pubblico nell’esibizione del trasporto a riva delle zattere da salvataggio delle navi stracolme di viveri. Franz era un maestro di pelosissimi addestramenti e compagno di bavosissimi abbracci. Aveva 3 anni quando è entrato nella mia vita. L’ho adottato da una famiglia di Legnano che non era più in grado di prendersene cura. Ho avuto tanti terranova, ma lui in acqua era straordinario, pronto a qualsiasi impresa. Quando c’era bisogno di aiuto lui non falliva mai”.