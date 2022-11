Il cervo del Parco avvistato in autodromo

Un cervo in autodromo. Il maestoso animale che da novembre dello scorso anno si aggira nel parco di Monza è passato dall'autodromo. E il cervo è stato immortalato nel Tempio della Velocità da un'immagine che lo ritrae ai bordi della pista. "L’animale sembra non provare alcun disagio a sgambare sull’asfalto dove si corre il GP di Formula Uno" hanno spiegato dal Consorzio Parco di Monza e Villa Reale, confermando l'avvistamento e la fotografia che testimonia la presenza dell'esemplare im autodromo.

L'ultimo avvistamento due mesi fa

L'ultima volta che il cervo era stato avvistato nel parco di Monza era metà settembre quando il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza qveva diffuso un video, realizzato amatorialmente, che immortalava il maestoso esemplare nel verde. Gli avvistamenti facevano riferimento all'area della zona Mulini. "L’animale, come già spiegarono i tecnici, potrebbe essere arrivato dalla zona Pedemontana seguendo il corso del fiume Lambro".

Il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza aveva raccomandato ai visitatori di non avvicinare l’animale. "Lo stesso Consorzio di gestione, insieme con Regione Lombardia, ha coinvolto il gruppo di intervento già allertato novembre composto dai tecnici specializzati del Parco dello Stelvio e dalle autorità sanitarie dell'Ats" avevano spiegato. E ora l'animale è tornato a mostrarsi. E questa vota non tra i prati.

Un cervo in autodromo

L'avvistamento risale ai giorni scorsi. E lunedì è apparsa quell'istantanea. Un giorno dopo il weekend di gara che aveva visto sfidarsi in autodromo le vetture dello Special Rally Circuit. L'ultima competizione prevista dal calendario del circuito prima della pausa invernale. E, quasi come se anche il cervo lo sapesse ora, a motori spenti, ci ha pensato lui a correre sulla pista. E l'immagine appare un po' stridente, quasi surreale. Nessun bosco a fare da sfondo al maestoso animale ma l'asfalto. La pista dei campioni. Della storia di Monza, quello stesso asfalto su cui a settembre hanno sfrecciato anche le monoposto della Formula Uno.

"Il Consorzio per la Villa e il Parco di Monza raccomanda a tutti di non avvicinare l’animale. Lo stesso Consorzio, insieme con Regione Lombardia, è sempre in contatto il gruppo di intervento già allertato novembre composto dai tecnici specializzati del Parco dello Stelvio e dalle autorità sanitarie dell’ Ats" spiegano dal Parco.