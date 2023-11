Il ristoratore monzese che ha trasformato il suo locale in un palco per giovani band

Il noto locale monzese trasformato nel palco di un contest musicale.

L'idea è di Francesco Guarino, già giocatore e appassionato di rugby e oggi titolare del bar brasseria "La Grotta di Dante", situato nell'omonima via del centro storico di Monza, che ha voluto dare la possibilità alle giovani band musicali della Brianza di esibirsi attraverso un divertente contest musicale. Fino a gennaio, infatti, ogni domenica sera 4 gruppi di musicisti si sfideranno all'interno del locale, trasformato per l'occasione in un palco, fino a decretare la band migliore.

Il contest musicale, organizzato con il supporto dell'associazione culturale Stage Company e sponsorizzato da Palma Strumenti Musicali di Milano, vedrà una giuria che valuterà la performance delle band che si esibiscono tra prima fase, ripescaggio e semifinale, che sarà composta per l'80% dalle band che si esibiranno nel corso delle serate, e per il 20% da un giurato esterno. Primo fra tutti, durante la prima serata, il consigliere comunale Massimiliano Longo, già presente (e sostenitore) in altre iniziative promosse dal locale monzese. Il voto delle giuria popolare sarà invece quello che decreterà i vincitori durante la finalissima.

La novità? Il concorso sarà il primo nel quale ogni gruppo partecipante sarà premiato. Ai musicisti che parteciperanno, oltre alla visibilità e a un cachet, sarà infatti anche data la possibilità di raccogliere offerte a cappello durante le proprie esibizioni. Le sei band che conquisteranno la semifinale, infine, entreranno nella programmazione del locale con cachet.

"Il contest nasce dopo uno scambio di opinioni tra me e e Luca Loffredo, presidente di Stage Company, per dare l’opportunità alle band e al locale di farsi conoscere - ha spiegato il titolare de "La grotta di Dante" che con Loffredo condivide la passione per il rugby - Ci si aiuta a vicenda, insomma, secondo lo spirito rugbystico nel quale io e Luca siamo entrambi cresciuti, e dove dare una mano al prossimo e d’obbligo. Non a caso questo è un contest dove non si paga l'iscrizione e dove anzi è il locale a pagare le band che si esibiscono. Una bella opportunità per noi e per loro. Divertendosi e ascoltando musica di qualità".

"Il contest nasce dall'incontro tra il desiderio di Francesco, che voleva realizzare un contest per arricchire la già importante proposta di musica dal vivo nel suo locale, e Stage Company, un collettivo che conta più di 150 band del territorio e che ora è diventato un'associazione culturale - ha aggiunto Loffredo - Il modello di contest, scritto dalle band per le band, introduce importanti novità come ad esempio il fatto che siano le band a giudicare le esibizioni e la possibilità per le stesse di raccogliere offerte a cappello dal pubblico. Il locale, inoltre, riconosce anche ai gruppi che partecipano ma che vengono eliminato una forma di ristoro economico e alle band che avanzano nel contest, senza dover necessariamente vincere il contest, la possibilità di entrare nella programmazione del locale. Un buon modo per sostenere realmente chi vuole fare musica. Al contest, insomma, perde solo chi non partecipa".

Tutte informazioni sul contest sono disponibili alle pagina https://sites.google.com/view/contest-grotta-di-dante/home-page