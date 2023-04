La polizia locale di Monza a "scuola" dai carabinieri

Formazione e collaborazione con chi, ogni giorno, come loro in mezzo alla strada tutela la sicurezza della popolazione. Questo l'obiettivo del momento di formazione che ha visto gli agenti della polizia locale di Monza (organizzati su più turni) seguire lezioni di polizia giudiziaria condotte dal capitano Massimo Polinori, ufficiale del comando provinciale dei carabinieri di Monza.

Un progetto fortemente voluto dall'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia e del quale lo stesso è molto orgoglioso. "Si è trattato di mezze giornate di formazioni in aula, nel comando di via Marsala - ha spiegato Moccia a MonzaToday -. In questo modo il nostro personale ha avuto un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale. Sono molto grato ai carabinieri per aver accolto l'invito, al comandante Gianfilippo Simoniello per aver aperto e chiuso l'incontro formativo parlando ai nostri agenti. Questa iniziativa è una perla che ha impreziosito l'attività della nostra polizia locale, esaudendo quel desiderio di ulteriore professionalizzazione". L'iniziativa verrà ripetuta. Ma questa volta a salire in cattedra sarà la polizia di Stato. "Ringrazio il questore Marco Odorisio per aver accolto la proposta - ha aggiunto Moccia -. I nostri agenti parteciperanno a un corso sulla pubblica sicurezza, tenuto da un dirigente della questura monzese. La polizia locale monzese, grazie ai carabinieri e alla polizia di Stato, ha così la possibilità di una formazione ai massimi livelli".

L'assessore Ambrogio Moccia crede molto nel lavoro della sua squadra, e già in passato aveva invitato i cittadini, la sua giunta e tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione ad avere massimo rispetto, stima e vicinanza agli uomini e alle donne in divisa che, ogni giorno, sono impegnati sulle strade di Monza a garantire sicurezza ai cittadini.