L'orto verticale più grande d'Europa e l'incendio: cos'è la Planet Farms, l'azienda distrutta dal rogo

Un incendio è scoppiato all’interno dell’azienda Planet Farms a Cavenago di Brianza, a ridosso della A4, causando una nube di fumo nero visibile anche a lunga distanza. L’azienda si occupa di vertical farming, una pratica che permette la coltivazione di prodotti agricoli (letteralmente) in verticale. La start up è stata fondata nel 2017, sviluppando tecnologie per coltivare erbe aromatiche e insalate in foglia in ambienti controllati senza uso di pesticidi, a km zero e con un risparmio d’acqua di circa il 97% rispetto all’agricoltura tradizionale. E l'azienda, tempo fa, aveva annunciato la costruzione di un nuovo stabilimento nel Comasco, con la realizzazione di un orto verticale tra i più grandi al mondo.

Che cos'è la Planet Farms

L’impianto di Cavenago ricopre un’area di 9mila metri quadrati e l'azienda è nata dall'idea di due giovani amici, Luca Travaglini e Daniele Benatoff che nel 2017 hanno inaugurato il sito di Cavenago Brianza e lanciato la start up che puntava a costruire un orto verticale. Negli anni, grazie all’uso di big data, cloud e sistemi di automazione vari, l’azienda è cresciuta notevolmente presentandosi sul mercato dapprima con le insalate in busta e poi sviluppando prodotti vegetali più elaborati come il pesto di basilico, e vendendo le insalate all’horeca.

L’azienda è strutturata per contenere delle camere di crescita progettate a seconda della varietà di prodotto da coltivare. Le stanze contengono delle scaffalature apposite ognuna delle quali ha uno strato di coltivazione. Ed è, ovviamente, tutto in verticale. Per creare le giuste condizioni per la crescita delle piante, dentro Planet Farms sono presenti sistemi di purificazione dell’aria e di condizionamento della temperatura, oltre che tecnologie per la corretta umidità all’interno degli ambienti. Inoltre, per crescere le piante hanno bisogno di luce: ogni camere è dotata di Led regolati a seconda della piantagione e delle sue necessità.

Le insalate prodotte dalla start up brianzola si trovano anche sugli scaffali della grande distribuzione e la produzione di Planet Farm è finita anche nei piatti di chef stellati. Un piccolo impero "verde" che lunedì mattina è stato danneggiato dal fuoco. E dopo l'intervento dei soccorsi e le operazioni di spegnimento sarà il tempo della conta dei danni.