Quanto sono costati la ruota e il Natale ai monzesi?

Luci in tutta la città - con 34 vie vestite a festa -, ghirlande in centro, proiezioni sulla facciata dell'Arengario, luminarie anche su tutto viale Cesare Battisti e installazioni nella fontana della Villa Reale. Ma ai monzesi quanto è costato il Natale? A dare i "numeri" e parlare di un "miracolo" reso possibile grazie al coinvolgimento di sponsor è stato lo stesso sindaco Dario Allevi che ha presentato i costi di Christmas Monza 2021. Lo stesso primo cittadino ha anche ribadito che anche quest'anno - a maggior ragione per l'emergenza covid patita dai commercianti - ai negozianti non è stato chiesto alcun contributo.

E la ruota panoramica in Largo Mazzini? "Non è costata un centesimo alle casse del comune" ha specificato il primo cittadino. Così come la pista di pattinaggio e il villaggio di Natale: "Non è costata un euro alle casse del comune e gli organizzatori pagano la tassa di occupazione di suolo pubblico" ha aggiunto, fornendo i numeri per mettere a tacere le polemiche che si erano sollevate nei giorni scorsi sulle novità dell'edizione 2021 del cartellone di eventi natalizi.

I costi del Natale 2021 a Monza

"Per non mettere le mani nelle tasche dei monzesi e dei commercianti - ha spiegato il sindaco – abbiamo lavorato con un pool di sedici partner commerciali che hanno finanziato con una cifra complessiva di oltre 275mila euro il “Christmas Monza”. Il Comune ha integrato questo investimento con 25mila euro, meno dell’8% del budget complessivo, provenienti dal capitolo di Bilancio per i servizi al commercio". Cifre che hanno coperto i costi di installazione di 628 ghirlande e dell'illuminazione di 34 per quasi tre chilometri di luci a led di ultima generazione. L’intero viale Cesare Battisti sarà acceso con una luce bianca, mentre il bianco e il rosso saranno i protagonisti dell’illuminazione della Reggia di Monza. Piazza Carducci sarà circondata da alberi avvolti in fasci di luce bianca calda e un albero di Natale sarà al centro anche di piazza Duomo. Delle installazioni natalizie saranno posizionate anche all’interno del Paese Ritrovato, la struttura protetta dedicata alle persone con Alzheimer e demenza.

Ai circa trecentomila euro (di cui 25mila pagati dal comune) vanno aggiunti i 60 mila euro per il videomapping dell’Arengario il cui affidamento è dovuto passare da un bando pubblico. Si tratta, in questo caso, di risorse provenienti dalla tassa di soggiorno, quindi destinate allo sviluppo del sistema turistico. "Tutti gli altri eventi, compresa la ruota panoramica, sono a costo zero per il Comune" ha sottolineato il primo cittadino..