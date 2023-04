Mobilità green: attivate le prime 4 colonnine di ricarica per le auto elettriche

A Desio sono entrate in servizio quattro delle colonnine di ricarica per auto elettriche installate lo scorso anno su tutto il territorio comunale. Una buona notizia per gli autisti più attenti all'ambiente e che potranno usufruire del nuovo servizio di ricarica per le loro vetture utilizzando i dispositivi posti nelle vie Caravaggio, Tripoli e Borghetto.

"Come già anticipato nei mesi scorsi, stanno per essere fruibili le colonnine di ricarica installate a Desio dai quattro operatori economici individuati in fase di gara - hanno spiegato il vicesindaco Andrea Villa e l’assessore con delega al Governo del territorio Cristina Riboldi - Stiamo lavorando per incentivare una mobilità sostenibile a zero emissioni e questa operazione è sicuramente un importante passo in avanti per agevolare l'utilizzo di auto non inquinanti. Ci auguriamo che queste nuove stazioni possano fornire un adeguato servizio non solo ai cittadini proprietari e utilizzatori di veicoli elettrici ma anche a tante persone che si trovano in città per studio, lavoro o altro e che hanno bisogno di ricaricare il proprio veicolo".

Dove si trovano e come si utilizzano

Al momento sono disponibili le infrastrutture di via Milano (al parcheggio del BancoDesio), via Tripoli e via Borghetto angolo via Milano (nel parcheggio dell’ipermercato Coop).

Le infrastrutture di ricarica sono accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevede alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema da remoto. Per ricaricare il veicolo è necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avviene tramite un’app gratuita che consente, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su di una mappa interattiva, la verifica della disponibilità (con eventuale prenotazione) e il monitoraggio dello stato della carica in corso, e ancora l’avviso di termine della ricarica, la visualizzazione del costo e l’attivazione, nonché la gestione e il pagamento.

Per utilizzare le colonnine di ricarica di via Caravaggio e via Tripoli occorre scaricare l'app www.wroom.org. Per quanto riguarda invece la stazione in via Borghetto, angolo via Milano, che vanta due colonnine e quattro prese di ricarica ad elevata potenza, è possibile collegarsi da una qualsiasi app dei Mobility Service Provider (MSP) con cui Enel X ha stipulato accordi di interoperabilità.

Le altre colonnine che verranno attivate entro l'anno

Sono posizionate in corso Italia (palazzo comunale), via Volta, via Monsignor Castelli, piazza Carendon, corso Italia/palazzo comunale (carsharing), stazione ferroviaria/parcheggio (carsharing), largo Atleti Azzurri d’Italia/via Gaetana Agnesi, via Monsignor Camnasio (stazione), via Caravaggio angolo via Milano, via Tripoli, via Milano (Banco Desio), via Giulio Tarra (ptb), via Dei Tigli, via Milite Ignoto, piazza Giovanni Paolo XXIII (mercato nord) e via Ferravilla.