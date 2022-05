I divieti per il maxischermo per la partita del Monza

Anche a Monza la partita decisiva per la serie A potrà essere seguita azione dopo azione, grazie a un maxi schermo installato in città. Il match di venerdì 6 maggio valevole per la trentottesima giornata del campionato di serie B, in programma alle 20.30 allo stadio Renato Curi di Perugia, vedrà i ragazzi di mister Stroppa affrontare la squadra di casa e, in caso di vittoria, potrebbe portare i biancorossi direttamente in serie A. E anche a Monza si farà il tifo.

Dove sarà il maxi schermo

Il maxischermo sarà allestito nel piazzale antistante l'U-Power Stadium: il truck con il maxischermo sarà posizionato nell’area di parcheggio di Viale Sicilia. La zona è risultata idonea per la prefettura e la questura sotto il profilo della sicurezza. In ottemperanza alla Circolare del 28/7/2017 del Ministero degli Interni, infatti, si è scelto di evitare assembramenti nelle zone del centro, che il venerdì sera sono già affollate per le attività di locali e ristoranti.

Sarà l’AC Monza a regalare ai tifosi biancorossi l'emozione dei 90 minuti che potrebbero portare la squadra in serie A: 30 metri quadrati di schermo per vivere in diretta l’adrenalina della partita che la città di Monza attende dal lontano 1979. L’accordo finale sulla trasmissione della diretta è stato possibile grazie al gioco di squadra tra comune, prefettura, questura, AC Monza, Lega Serie B e SkyTV.

I divieti

Il comune di Monza ha pubblicato una ordinanza per la disciplina della circolazione stradale (Ord. nr 102 viab - 2022) nell'area dell'U-Power Stadium per motivi di interesse pubblico. "Ravvisata la necessità da parte dell’Amministrazione di riservare, per motivi di interesse pubblico, l’area di parcheggio su v.le Sicilia e prospiciente l’U-Power Stadium" - si legge nel documento - "il giorno 6 maggio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 24:00 a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 è vietata la circolazione nell’area di parcheggio prospiciente l’U-Power Stadium, posta lungo v.le Sicilia". E ancora: "E' vietata la sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati, nell’area sopraccitata". Per i trasgressori sono previste delle sanzioni.

In vista dell’evento il sindaco ha siglato due ordinanze in tema di ordine e sicurezza pubblica: la prima vieta la vendita, la somministrazione e l’introduzione di bevande nell’area attorno al parcheggio in recipienti di vetro, in contenitori di materiale metallico o di plastica con il tappo, entro 400 metri; la seconda prescrive il divieto di commercio e di somministrazione all’interno dell’area stessa ed entro una fascia di 500 metri. I volontari del Gruppo comunale di rotezione civile affiancheranno le forze dell’ordine per garantire la sicurezza nel luogo dell’evento.

Dove parcheggiare

Il comune ha concordato con la tifoseria organizzata in partenza domattina in pullman per Perugia di poter lasciare i veicoli nel parcheggio da 300 posti situato dalla parte opposta dello stadio, dietro la Curva Ospiti, dove potranno parcheggiare anche i tifosi che sceglieranno di assistere alla partita davanti al maxischermo in serata.