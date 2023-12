L'Arengario trasformato in discoteca: è esplosa l'allegria, una folla a cantare e ballare

Sono scatenati, proprio come succede nelle grandi feste in piazza a Capodanno. Ma alla notte di San Silvestro mancano ancora due settimane, eppure davanti all'Arengario di Monza è scoppiata l'allegria. Dalle 16.30 di sabato 16 dicembre centinaia di persone di tutte le età si stanno affollando davanti all'Arengario. Lì è stata allestito un vero e proprio dj set: o per essere più precisi il dj set dell'AutPop Festival. Un dj set inclusivo dove a far ballare i monzesi e i brianzoli di tutte le età che il sabato pomeriggio prima di Natale hanno affollato le vie del centro per gli acquisti sono stati i ragazzi autisti dell'associazione FacciaVista e i ragazzi con la sindrome di Down dell'associazione Il Veliero. Un'esplosione di allegria con Radio m20, Radio Deejay, Freedom Street Radio.

Un evento unico nel suo genere: il debutto a settembre in occasione del Gran Premio di Formula 1 dove il palcoscenico erano stati i boschetti della Villa Reale. Adesso il bis natalizio. Dj "speciali" seguiti alla consolle da dj di professione che in questi mesi hanno formato i futuri colleghi con tanta passione ed entusiasmo. Nella sede dell'assoazione FacciaVista a Vedano al Lambro i ragazzi hanno seguito un corso per diventare dj. Il loro entusiasmo e i loro sogni non sono stati neppure fermati dal ladro che alcuni mesi fa aveva rubato la consolle sulla quali i ragazzi studiavano. Grazie alla generosità di un benefattore (Davide Romiti) e degli alpini i futuri dj di FacciaVista e de Il Veliero sono tornati alla consolle e questa sera si sono scatenati, facendo scatenare ed emozionare anche i passanti. E il regalo di Natale ce lo hanno fatto proprio loro: questi dj speciali con una grande voglia di vivere, emozionare ed emozionarsi.