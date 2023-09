L'ex cantiere trasformato in un bosco: al posto delle ruspe 1.700 nuove piante

L’ex cantiere TEEM diventa un bosco: 1.700 nuove piante verranno messe a dimora nella grande superficie nel comune di Caponago, al confine con quello di Pessano con Bornago. Ad annunciarlo è la sindaca del piccolo comune del Vimercatese. Monica Buzzini, con un post sui social, spiega l’intervento green che presto coinvolgerà la comunità di Caponago. Un intervento già firmato dall’assessore all’Ambiente Andrea Travella.

“Per rafforzare gli interventi di riqualificazione ecologica e ambientale portati avanti in questi anni dall'amministrazione comunale - spiega Buzzini - nei prossimi mesi verrà realizzato un nuovo progetto di rimboschimento che interesserà una superficie di circa 8600 m2 e prevede la piantumazione di 1700 nuove piante nell'area ex cantiere TEEM al confine con Pessano”. Il progetto, frutto di una convenzione con il Parco PANE e approvato dalla giunta comunale a marzo di quest’anno, prevede un investimento di circa 60mila euro interamente finanziati da privati a compensazione di interventi di trasformazione effettuati in un altro comune lombardo e va ad affiancare il Bosco Fedrigoni, anch'esso realizzato da privati e la cui manutenzione è stata poi sostenuto con fondi comunali.

“Questa bella notizia deve fare riflettere una volta ancora su quanto sia importante tutelare il nostro territorio e il Parco PANE dalla condanna a cui è destinato se si dovesse realizzare la tratta D breve della Pedemontana”, conclude Monica Buzzini.