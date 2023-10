"Qui è il degrado: un uomo si masturbava sulla panchina", la segnalazione dalla piazza di Monza

È scesa per strada a portare il suo cagnolino a fare la pipì e su di una panchina ha visto un uomo sotto una coperta intento a masturbarsi.

A raccontare l'accaduto a MonzaToday è una residente nella zona dei giardini degli Artigianelli, una piazza che in passato era stata una delle centrali più note dello spaccio a cielo aperto monzese, dove è ripresa la protesta dei cittadini in merito al presenza di persone che lì bivaccano e sono impegnati in attività dai contorni poco nitidi.

Dopo le celebrazioni del santo patrono della polizia di Stato avvenute la scorsa settimana, in quei giardini simbolo della restituzione alla città di un'area verde sottratta alla criminalità, giovedì 5 ottobre i giardini si presentavano con un look nuovo, grazie al posizionamento (avvenuto la sera precedente) delle nuove panchine volute dal comune nell'ambito della manutenzione programmata dell'area. Posizionamento che si è però poi rivelato tutt'altro che vantaggioso per i residenti della zona. Durante la notte, infatti, i giardini sono tornati area di bivacco. "Sono scesa la mattina presto per portare il mio cane a far pipì e mi sono accorta che sulla panchina c'era un uomo sotto una coperta che si stava masturbando - ha spiegato la residente - Evidentemente aveva trascorso lì la notte, approfittando del fatto che erano state rimesse le sedute".

Un incontro tutt'altro che piacevole. "Nemmeno il tempo di riposizionare le panchine e siamo a punto e daccapo - ha dichiarato ancora la donna - Senza contare che qui, la presenza di spacciatori e bivaccatori non è mai venuta meno del tutto. Uscire di sera è ancora impensabile e certamente qui nessuno si sente al sicuro".

Una realtà, quella raccontata dalla residente, condivisa anche dai referenti del Comitato Monza Mia, sorto per volere dei residenti e dei commercianti dell'area compresa tra le vie Campini, Artigianelli, Pavoni, Manzoni e Italia. Per i quali la situazione degli ormai noti giardini dello spaccio deve continuare a essere attenzionata.