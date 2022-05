Il centro polifunzionale che si trasformerà (anche) in centro di "accoglienza"

Uno spazio polifunzionale in grado di ospitare contemporaneamente più iniziative, fruibile in ogni periodo dell’anno e con la previsione di un ampio spazio esterno dedicato, in grado di diventare punto di riferimento per la vita culturale, artistica ed associativa. Ma non solo. In caso di emergenza (come per esempio in caso di calamità naturali, o altri eventi critici) può trasformarsi in un importante punto di riferimento per la città.

Dove sorgerà

Ecco il nuovo spazio polifunzionale che sorgerà a Giussano. Il via libera della Giunta comunale al progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’approvazione è propedeutica alla stesura del progetto definitivo, all’esecutivo e alla gara d’appalto delle opere. Una volta aggiudicate, i tempi per la realizzazione dei lavori sono stimati in circa 15 mesi di lavoro oltre al collaudo con gli enti preposti. La struttura sorgerà in via Massimo D'Azeglio, nello spazio accanto all'area mercato in prossimità dei servizi comunali, scolastici, sportivi e socio-sanitari. L’area è già oggi dotata di un ampio numero di parcheggi ed è collegata da una pista ciclabile che da via Nino Bixio conduce verso il centro città. L’intervento prevede di destinare al progetto circa 4.100 metri quadrati su un terreno già oggi destinato dal Piano di governo del Territorio come area a servizi.

Il progetto

L’ingresso sarà orientato verso via D’Azeglio, dove troveranno posto accoglienza, foyer e guardaroba. All’interno, il cuore della struttura sarà una sala polifunzionale con una capienza massima di 460 persone con un palco fisso situato ad una delle estremità. L’ambiente potrà essere suddiviso in più porzioni tramite l’utilizzo di divisori. All’interno sono previsti spogliatoi per gli attori, depositi, vani ripostigli per poter contenere le differenti attrezzature delle manifestazioni e un locale regia. In prossimità dell’ingresso è prevista anche un’area ristoro oltre ad un locale bar.

"Sarà un edificio green"

“Il nostro obiettivo è quello di dare vita ad un edificio polivalente che risponda alle esigenze della città e delle tante risorse che la rendono vivace in ogni periodo dell’anno - commenta il sindaco Marco Citterio -. Definite le linee guida, ora lavoreremo speditamente per avviare i lavori di una struttura che vogliamo mettere a disposizione di associazioni, scuole e delle numerose e prestigiose realtà presenti sul nostro territorio”. “L’idea progettuale è che l’edificio polivalente possa essere fruibile in ogni periodo dell’anno - aggiunge Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori pubblici -. Per questo motivo, oltre ad uno spazio interno, abbiamo immaginato degli spazi esterni che possano essere luogo di ritrovo nei mesi caldi. L’attenzione al territorio si declina anche nelle peculiarità dell’edificio che andremo a realizzare che dovrà essere pressoché autosufficiente nei consumi energetici, versatile nell’utilizzo e capace di creare un dialogo con l’ambiente in cui verrà collocato”.