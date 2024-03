Kimbo, il cucciolo di 9 mesi ceduto perché malato: per lui si cerca una famiglia in Brianza

La sua vita non è iniziata sotto una buona stella, ma per lui Cuor di Pelo spera in un miracolo. Una famiglia che gli regali tutto l’amore che merita. L’associazione di Concorezzo chi si occupa del recupero e della messa in adozione di bassotti anziani, malati, abbandonati cerca una famiglia per Kimbo, un cucciolo di bassotto di 9 mesi ceduto al sodalizio presieduto da Sandro Nigro perché affetto dal megaesofago congenito. È una patologia che provoca una dilatazione diffusa dell’esofago con riduzione o scomparsa della sua funzione motoria.

Le precauzioni per il piccolo Kimbo

Per adesso Kimbo sta bene. “Al momento non ha bisogno di farmaci – fa sapere Nigro -. La patologia è a un livello moderato, ma è fondamentale per lui una gestione molto accurata dell'alimentazione. Al piccolo vanno somministrati 2/3 pasti al giorno”. Logicamente le crocchette non possono essere messe nella ciotola normalmente, ma devono essere frullate così da ottenere una polvere molto fine alla quale va aggiunta acqua tiepida così da rendere la pappa quasi liquida.

Kimbo ha bisogno di una famiglia che possa dedicargli tempo e tante attenzioni anche nella fase del pasto. Va tenuto sollevato in posizione eretta per una ventina di minuti durante e dopo ogni pasto per evitare il rigurgito. Anche la ciotola dell’acqua va tenuta sollevata così che non debba chinare la testa in avanti. “Il rigurgito è pericoloso nel cane perché può provocare polmonite ab ingestis che lo potrebbe condurre alla morte”, precisa Nigro.

Un cane dolce e affettuoso

Eccezion fatta per queste precauzioni giornaliere Kimbo può svolgere una vita normalissima: può correre, giocare come ogni cane sano ma deve assolutamente essere tenuto monitorato a vita. Se la patologia si dovesse aggravare esiste un farmaco che può aiutare l’esofago a dilatarsi per ingerire il cibo. “Kimbo è un bassottino bellissimo, con un carattere allegro, non ha alcun problema di relazione ne con gli umani e neppure con i cani di ambo i sessi – aggiunge Rodolfo Colombo, vice presidente di Cuor di pelo -. È molto affettuoso e desideroso di coccole. Come tutti i cuccioli va educato a sporcare all’esterno e ad andare correttamente al guinzaglio”.

Come fare per adottarlo

Essendo ancora troppo giovane per essere sottoposto ad intervento di orchiectomia, verrà ceduto solo in detenzione con l’obbligo tassativo di operarlo quando avrà raggiunto 1 anno di età e di farci avere certificato veterinario di avvenuta sterilizzazione. Solo allora si procederà al passaggio di proprietà all’adottante. “A gennaio Kimbo è stato sottoposto ad angiotac nella speranza che la patalogia fosse correggibile con un intervento, ma dai risultati purtroppo si è evidenziato che non è possibile intervenire chirurgicamente”, aggiungo da Cuor di Pelo. Se siete in grado di aprirgli la porta della casa del cuore e soprattutto tutte le attenzioni che ogni giorno merita allora potete inviare un’email a adottaunbassotto@gmail.com richiedendo il questionario per proporsi all’adozione.