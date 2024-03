La piazza dei monzesi si appresta a presentarsi con un nuovo look.

Nella giornata di lunedì 4 marzo sono infatti iniziati i lavori di rifacimento dell’arredo verde che abbraccia il Monumento ai Caduti di piazza Trento e Trieste: secondo le stime dei tecnici nel giro di due settimane saranno piantumati tutti i nuovi arbusti e le fioriture che completano l’arredo verde e - non appena possibile - saranno eliminate le transenne che ne delimitano il perimetro.

L’intervento

I lavori avviati - a cura dell’appaltatore del servizio di Global Service del verde per la città - prevedono la rimozione di tutti gli arbusti esistenti, la rigenerazione del prato e l’adeguamento del sistema d’irrigazione. Per proteggere il monumento ed evitare che qualcuno lo calpesti nelle parti verdi o vi accompagni i propri cani si è scelto di mettere a dimora sul perimetro esterno una siepe di gelsomino stellato asiatico, che tappezzerà l’intero bordo una volta giunto a maturità. Le aree in cui verranno piantate le siepi, per un corretto attecchimento, saranno ricoperte da lapilli vulcanici rosa. In alto, adiacente al monumento, in fila doppia lungo le scale sarà piantata una siepe di crespino giapponese: appena piantati gli arbusti avranno un’altezza di circa 25 centimetri, che raddoppieranno quando saranno giunti alla maturità. L’intervento prevede, inoltre, la sistemazione e messa a nuovo delle due fioriture che rappresentano lo stemma bianco e rosso del comune di Monza. Il valore complessivo dell’intervento è di circa 50mila euro.

Le essenze scelte

Gli arbusti impiegati nel progetto rispettano i colori delle fioriture che raffigurano lo stemma cittadino: il rosso e il bianco. Il Berberis thumbergii (noto come crespino giapponese) è originario del Giappone ed è caratterizzato da foglie di color rosso porpora che passano, in autunno, a un rosso vivo. Si tratta di una specie largamente utilizzata in giardini e parchi. Il Trachelospermum asiaticum invece, noto anche come gelsomino stellato asiatico o falso gelsomino asiatico, è una pianta sempreverde - utilizzabile sia come tappezzante che come rampicante - che in estate produce fiori color bianco crema a forma di stella con una profumazione intensa di gelsomino. Ha la particolarità di essere molto resistente alle malattie fungine e agli attacchi da parte di parassiti.

"Un intervento per restitutire dignità al monumento"

"L’intervento - osserva l’assessore all’Ambiente Giada Turato - ripristinerà una porzione di verde centrale per la città, con piante adatte allo scopo, resistenti e che verranno messe a dimora in perfetta armonia con l’ambiente circostante e a tutela del decoro urbano".

"Le piazze e i monumenti della città - sottolinea il sindaco Paolo Pilotto - rappresentano il volto con cui Monza si presenta ai cittadini e ai visitatori. In particolare questo intervento è pensato per restituire la giusta cura e attenzione al Monumento ai Caduti, in nome del valore del rispetto e della memoria che merita".

Il progetto complessivo di riqualificazione comprende anche alcuni elementi di arredo urbano che saranno sottoposti al vaglio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Monza e della Brianza.