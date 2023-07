Bruce Springsteen a Monza: ecco la mappa del concerto

Almeno 70mila spettatori e un concerto che si preannuncia memorabile. E' già il momento del conto alla rovescia per lo spettacolo di Bruce Springsteen a Monza. Il concerto è in programma martedì 25 luglio nel prato della Gerascia del parco di Monza e sarà la data conclusiva del tour europeo del Boss. Barley Arts, organizzatore dell'evento, ha comunicato le informazioni relative all'organizzazione con la mappa ufficiale dell'evento e le zone.

Per il concerto saranno in vigore i token per gli acquisti di cibo e bevande: "ottenibili sia nelle aree comfort che nell'area concerto, dal valore di 2€ senza minimo d'acquisto" specificano gli organizzatori.

Il programma e gli orari

Il parco di Monza martedì 25 luglio aprirà alle 7 del mattino e l'accesso alle aree comfort è fissato per le 8. Alle 14 ci sarà l'apertura dei varchi per l'area concerto. Le esibizioni inizieranno alle 16:30 quando sul palco saliranno i The Teskey Brothers seguiti alle 17:45 da Tash Sultana. Lo spettacolo del Boss inizierà alle 19:30 quando sul palco saliranno Bruce Springsteen and The E Street Band.

La mappa

I parcheggi

Sono circa 10mila i parcheggi disponibili per chi raggiungerà Monza in auto: 300 nel parcheggio "platino" istituito in Via Grandi a Vedano, 3000 nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 35 posti per i camper; 1000 posti nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco; 2200 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 850 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 1350 in quello ‘blu’ in Viale Stucchi, oltre 500 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto).

Le navette

Il servizio navetta è garantito per collegare i parcheggi blu e per collegare la stazione ferroviaria attraverso la linea nera. Il ticket per la navetta nera, si può acquistare anche con biglietto integrato sul sito Trenord, oltre che sul portale di Monza Mobilità. Tutte le info, gli orari e i costi sono consultabili online su www.monzamobilita.it, sull’app Barley Arts X Bruce, su www.barleyarts.com dove sono riportati anche gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di parcheggio, ben riconoscibili anche grazie alla cartellonistica che verrà installata nei prossimi giorni.

E’ in fase di approntamento il piano dei collegamenti ferroviari: le prenotazioni per i treni speciali saranno disponibili a partire dai prossimi giorni.