Meda, la città della Brianza flagellata dal temporale: 80 interventi in un giorno

A Meda, in un solo giorno, dall'alba di martedì 31 ottobre sono stati effettuati 80 interventi di soccorso ed emergenza da parte dei vigili del fuoco. Cento invece le uscite effettuate nel resto della Brianza, tra tutti i comuni coinvolti dal violento temporale che nel corso della notte si è abbattuto sul territorio.

A subire i danni più pesanti è stato il comune di Meda dove il nubifragio ha provocato anche l'esondazione del Tarò con l'acqua che si è riversata lungo le vie e le strade del comune, con garage inondati e auto bloccate. Nella piazza del comune è ancora presente una Unità Crisi locale dove si gestiscono gli interventi di soccorso e le richieste dei cittadini che necessitano del supporto dei vigili del fuoco.

"Sono state inviate due idrovore dal comando di Milano e dal comando di Lecco in supporto alle squadre presenti da questa mattina a Meda. Al momento in posto ci sono 3 autopompe, 5 motopompe trainate e un carro maltempo" si legge in un aggiornamento del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza in relazione alla gestione dell'emergenza causata dal maltempo.

Gli interventi previsti in città

Nella giornata di mercoledì 1 novembre BrianzAcque concentrerà i propri sforzi a Meda dove è esondato il torrente Tarò. "Su richiesta del comune, il settore fognature del gestore del servizio idrico locale effettuerà un intervento straordinario per ripulire le caditoie ostruite dal fango e da altri materiali depositatisi per effetto della fuoriuscita del corso d’acqua" spiegano dall'azienda che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio. Ad essere interessate sono una ventina di strade, comprese quelle nei punti più critici nel rione Svizzera. Organizzati quattro camion spurghi che andranno in soccorso alle strutture di pronto intervento già operative sul posto.