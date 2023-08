A un anno dalla morte Monza non dimentica: una Messa per Matteo Barattieri

Era il 26 agosto 2022 quando a Monza arrivò la notizia: Matteo Barattieri il giorno prima era morto negli Stati Uniti, investito da un'auto. Barattieri, classe 1965, era molto noto e stimato in città per la sua sensibilità e passione nella difesa del Parco. Matteo si trovava a Nashville per seguire il concerto dei Blondie quando è stato investito da un'auto. A un anno il suo ricordo con la celebrazione di una messa venerdì 25 agosto alle 9 nella chiesa di San Biagio. Ad un anno di distanza, però, non è stata fatta ancora chiarezza su quel drammatico incidente e non è stato ancora individuato il responsabile.

Chi era Matteo Barattieri

Matteo Barattieri era un volto molto noto ai monzesi, ma non solo, che frequentavano il Parco. Grande conoscitore e amante del grande polmone verde cittadino da sempre in prima linea nella difesa dell'ambiente. Nato a Monza nel 1965 aveva conseguito la laurea e il dottorato in Geologia. Era impegnato nella divulgazione, didattica ed educazione nei settori naturalistico ed ambientale. Era autore di diverse pubblicazioni scientifiche in campo ornitologico, ed articoli e libri. Sempre molto seguite le sue visite guidate nel Parco, soprattutto dai più giovani che riusciva a conquistare con i suoi racconti. Ma soprattutto grande paladino della difesa della flora e della fauna del grande polmone verde.

Le sue battaglie

Proprio nel 2022, pochi mesi prima di morire, era sceso in campo personalmente per salvare i girini del Parco che rischiavano di morire, e proprio poche settimane prima del tragico evento aveva denunciato l'allestimento dei campi di padel nel prato del Roccolo, mentre alcuni mesi fa si era schierato contro il concerto di Bruce Springsteen nel 2023 sul prato della Gerascia. Faceva parte del Comitato per il Parco e la Villa Reale. Matteo Barattieri aveva postato sulla sua pagina Facebook la trasferta negli Stati Uniti e anche quella camminata per raggiungere e ritornare da quel concerto. Come sua abitudine muovendosi a piedi.