Monza capitale dell'arte contemporanea: per 2 giorni mostre (gratis) e itineranti

Monza per un fine settimana diventa un museo a cielo aperto per rendere omaggio all’arte contemporanea. Non solo gallerie, ma anche negozi di design e monumenti apriranno le porte agli artisti contemporanei. Si intitola MonzArt l’evento in programma il 7 e l’8 ottobre per le vie del centro storico (ma non solo). L’evento, patrocinato dal comune, prevede un tuffo di 2 giorni nell’arte contemporanea. Un vero e proprio percorso tra le gallerie monzesi, per far avvicinare il grande pubblico a queste forme di arte.

Un percorso tra le vie del centro e tra alcunu monumenti cittadini. Ecco tutte le mostre in programma (ingresso libero dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19):