Da oggi cambia tutto: al via la nuova raccolta differenziata

Da oggi cambia tutto: nuovi sacchetti, nuova modalità di divisione dei rifiuti, nuovo orario per mettere fuori i sacchi. Da oggi, martedì 1 marzo, per i monzesi inizia la nuobv modalità di raccolta diferenziata.

La vera novità, che ha fatto scatenare le polemiche sul web, è il nuovo sacco rosso microchippato per la raccolta del secco. Un sacco criticato per l'ampia capienza e per i problemi di gestione igienica nella conservazione in casa di alcuni prodotti che finirebbero in quel saccone (assorbenti, lettiere, traversine per la raccolta delle deiezioni dei cani). "La scelta di dotare di chip il secco e raccoglierlo una volta a settimana, infatti, da una parte induce l’utente a prestare particolare attenzione a ciò che conferisce - precisano dal Comune -. Dall’altra, conseguentemente, lo invita a fruire di tutti i nuovi servizi introdotti negli ultimi mesi correlati alla differenziazione delle diverse frazioni. In quest’ottica l’anno 2022 sarà un anno importante per raccogliere dati utili sulle abitudini dì conferimento delle utenze monzesi, in particolare sulla frazione secca, al fine di garantire in prospettiva un servizio sempre più efficiente".

Nel secco non rientrano più i tessili sanitari, pannolini e pannoloni, per i quali già nel 2021 è stato attivato un servizio ad hoc domiciliare su richiesta. In questo caso la raccolta è del tipo porta a porta su iscrizione: basta iscriversi all'elenco delle utenze abilitate, chiamando il numero verde 800.77.49.99 oppure online su www.monzapulita.it compilando il form. Una volta iscritti al servizio i rifiuti possono essere esposti, con gli orari dei rifiuti secchi residui, tutti i giorni lavorativi.

Il problema è anche quello dell'esposizione dei rifiuti, dimezzato rispetto al passato. Sui social da mese gli utenti sono arrabbaiati e scatenati. Con la nuova modalità di esposizione dei rifiuti ci sono aziende che invitano gli inquilini a gestire autonomamente il sacco rosso, altre pronte ad aumentare i tariffari viste le nuove incombenze.