Il miracolo di Nina il cane che dopo 11 anni di canile ha trovato casa in Brianza

Dopo 11 anni dietro le sbarre Nina finalmente ha trovato una casa. Una famiglia che la riempie di coccole e di affetto, il tepore di una vera cuccia, i giochi e le corse in un prato. Una bella storia di amore e di generosità quella di Nina, un cane di 13 anni e mezzo anni che è stata adottata dal concorezzese Francesco Crippa.

“Nina arriva dal canile di Benevento – ha spiegato Francesco Crippa MonzaToday -. Dopo la morte del mio cane e mi sono messo in contatto con alcune volontarie della Lega del cane di Benevento che già conosco e con le quali collaboro, chiedendo se ci fosse un cane anziano e bisognoso d’aiuto”. Francesco, infatti, da tempo ha deciso di aprire le porte della sua casa e del suo cuore soltanto ai cani anziani. Un gesto di estremo amore per regalare il tepore della famiglia e della casa a chi, purtroppo, vive dietro le sbarre di un canile.

Francesco Crippa con Nina

Così che a Francesco è arrivata la proposta di adottare Nina: un simil bracco di circa 17 kg che da 11 viveva nel canile. “Del suo passato non si sa nulla – prosegue -. In canile la chiamavano Nonnina, un soprannome usato un po’ per tutti i cani anziani. Io ho deciso di adottarla e di chiamarla Nina”. Nina è arrivata a Monza alcune settimane fa e ha subito riempito di gioia la casa di Francesco e della sua famiglia. “Si è subito ambientata: è felice, mangia sempre con grande appetito, si diverte a correre nel prato e si è subito inserita anche nel gruppo degli altri 5 cani e 6 gatti che vivono con noi in cascina”. Francesco è felice di poterle regalare questi anni di serenità e di gioia. “So che è un amore a tempo - aggiunge -. So che Nina non è un cucciolo e che sta percorrendo la parte finale della sua esistenza. E so anche che il dolore sarà immenso quando la perderò. Ma poterle regalare quelle attenzioni che non ha mai avuto in tutta la sua vita, valgono molto di più del mio dolore”.

Francesco ringrazia inoltre il gruppo “Aiutiamo degli angeli”, un sodalizio (del quale anche il brianzolo fa parte) che riunisce amici che hanno “adottato” a distanza alcuni cani in difficoltà accolti nei canili, sostenendone le spese anche veterinarie nell’attesa che trovino una casa.