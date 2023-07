Parcheggi a pagamento a Monza: la Lega lancia una raccolta firme

Non si placa la polemica in merito alla cosiddetta "rivoluzione delle strisce blu" in città voluta dalla giunta Pilotto e che dall'1 agosto (a partire dal centro storico) vedrà diventare tutti gli stalli della città a pagamento.

Dopo le critiche mosse nei giorni scorsi all'amministrazione dagli esponenti della minoranza e da tanti cittadini, ora è la sezione monzese del Carroccio a farsi avanti. E' infatti iniziata una raccolta firme della Lega di Monza, che si è detta indignata per la decisione della giunta Pilotto e preoccupata non solo per le conseguenze sulle tasche dei cittadini ma anche per quelle dei commercianti. Che secondo gli esponenti sarebbero l'altra categoria che verrebbe fortemente danneggiata dalla nuova regolamentazione della sosta. Una petizione, appunto, per dire no ai parcheggi a pagamento.

"L'intento è quello di fare cassa sui cittadini che non possono disporre di un garage - hanno tuonato dalla sede monzese - È una decisione che penalizza anche le botteghe che perderanno clienti a favore della grande distribuzione che offre ampi parcheggi gratuiti".