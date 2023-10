Pedemontana: i sindaci del Vimercatese disertano l'incontro (più volte chiesto) con l'assessore

Era da tempo che i sindaci degli 11 comune del Vimercatese che saranno interessati dal passaggio di Pedemontana avevano chiesto quell’appuntamento. Un incontro con l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi al quale non era mai seguita risposta. Poi la convocazione nei giorni scorsi fissata per oggi, mercoledì 4 ottobre, al Pirellone.

Ma i sindaci di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago, Sulbiate, Aicurizio e Vimercate non hanno partecipato a quell’incontro. Si sono recati a Milano e al momento di iniziare il confronto hanno letto un comunicato ufficiale e poi hanno abbandonato l’ufficio.

“Ringraziamo per la convocazione di questa riunione che però reputiamo estremamente tardiva – si legge nella nota ufficiale - Come comuni abbiamo dapprima richiesto e poi sollecitato questo incontro innumerevoli volte, e in particolare con tre lettere protocollate, la prima a novembre 2021 la seconda a aprile 2022 e la terza a novembre 2022,senza mai ricevere alcun tipo di risposta; già di per sé questo lo riteniamo un comportamento alquanto sgradevole da parte di chi rappresenta un'istituzione e che quindi sarebbe tenuto a un principio di leale collaborazione con i rappresentanti delle altri istituzioni. Chiedevamo questo incontro, quando ancora c'era tempo e la situazione non si era ancora incancrenita proprio per provare a aprire un dialogo, un tavolo di confronto sull'opera. Un confronto politico, prima ancora che tecnico. Confronto che ci è sempre stato negato e che ci ha costretto a doverci perfino rivolgere a un legale per provare a farci ascoltare. Cosa che invece, in un normale rapporto fra istituzioni non sarebbe dovuta accadere”.

Poi nella giornata di lunedì 2 ottobre, proprio alla vigilia di questo incontro, dalla Regione Lombardia è arrivato il via libera al progetto della variante della Tratta D, quella consegnata all’inizio di agosto da Autostrada Pedmontana Lombarda ai comuni e che i comuni fin da subito avevano fortemente criticato.

“Adesso veniamo convocati a meno di una settimana dalla Conferenza dei Servizi (a Roma il 10 ottobre, ndr) quindi quando ormai il tempo è quasi esaurito – proseguono i sindaci -. Infine, beffa finale onde evitare che qualcuno potesse anche solo illudersi che qualcosa di utile potesse uscire da questo appuntamento, l'incontro avviene a delibera già avvenuta due giorni fa. A dimostrazione che quello che stiamo facendo qui oggi è solo una bella recita utile solo per poter dire che l'incontro è avvenuto e che quindi questo assessorato e Regione Lombardia hanno adempiuto al loro dovere di ascolto al territorio, un mero pro forma che andava espletato. Considerato quanto detto, per noi questa riunione può anche finire qua".