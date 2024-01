Nuove panchine e aiuole: la piazza di Monza che rinasce

Si è deciso per delle nuove panchine e per la piantumazione di nuove piante per rifare il look alla piazza. Così come la volevano i cittadini.

Piazza Bonatti, nel quartiere San Donato, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione e vedrà l’installazione di nuove panchine, piante e pensiline ombreggianti. Lo ha stabilito la giunta Comunale, approvando il progetto di fattibilità tecnico economica per l’opera e dando quindi seguito alla richiesta arrivata dalla consulta del quartiere San Donato, che tramite un’indagine online ha raccolto le istanze della cittadinanza in merito alla piazza.

Il progetto

La progettazione prevede un allestimento con elementi di arredo urbano integrati nel verde che si innestano nella attuale morfologia della piazza, senza alterarne l’impianto complessivo. L’intervento prevede nuove aiuole attraverso la rimozione della pavimentazione in cubetti e lastre di porfido e dei massetti e sottofondi in cemento, realizzazione di vasche in calcestruzzo che ospiteranno alberi e verde al proprio interno, panchine e pensiline per l’ombra. Il perimetro di queste ultime e le nuove panchine avranno in dotazione sistemi di luce a led ad integrazione dell’illuminazione pubblica esistente durante le ore serali.

L’intervento ha un valore complessivo di 180mila euro, finanziati con i fondi del bilancio destinati ai "distretti dell’attrattività turistico commerciale". I lavori, dopo l’approvazione del progetto esecutivo e l’aggiudicazione, avranno una durata di circa 3 mesi.

Le pensiline ombreggianti, che verranno posizionate nei varchi tra le nuove aiuole, sono realizzate in carpenteria metallica zincata e verniciata, con pannelli in lamiera sul piano di copertura. Le sedute saranno invece posizionate lungo il perimetro delle aiuole e sono caratterizzate da elementi in legno applicati sui muretti di contenimento. L’intervento riperimetra gli spazi, definendo ambiti di sosta e aree in cui sarà possibile realizzare strutture temporanee volte alla somministrazione di cibo e bevande.

"Amministrazione al fianco dei cittadini"

"La nuova piazza - spiega l’assessora all’Ambiente Giada Turato - garantirà ai cittadini uno spazio che offre maggior comfort, più sicurezza e un maggior numero di posti a sedere all’ombra, il tutto attraverso la piantumazione di nuovo verde e l’utilizzo di materiali d’alto livello di resistenza e durabilità". "Piazza Bonatti - osserva invece l’assessore al Commercio Carlo Abbà - cambierà volto e potrà così aumentare la propria attrattività e socialità, offrendo al contempo numerosi spazi per attività commerciali che si integreranno con la rinnovata vitalità della piazza".

Soddisfatta anche l'assessora alla Partecipazione Andreina Fumagalli: "Rinnovare una piazza è sempre una buona notizia. In futuro avremo bisogno di Consulta e cittadinanza per realizzare tutte le attività necessarie a renderla viva. Un bellissimo spazio vuoto resta uno spazio vuoto, e per riempirlo l’amministrazione deve lavorare fianco a fianco con i cittadini".