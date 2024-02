Nasce il risotto alla brianzola: ecco la ricetta del politico che l'ha "inventato"

"Diamo un nome ufficiale al risotto giallo con la luganega, visto che il risotto alla monzese è bianco: potremmo chiamarlo risotto alla brianzola visto la diffusione che ha avuto in Brianza che l'ha reso il primo piatto di punto della nostra cucina".

A proporlo è Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega, ma soprattutto grande appassionato di cucina della trazione tanto che è stato tra i promotori dell'associazione Produttori di lugagega di Monza, sodalizio nato nel 2022 e che ha subito riscosso un grande successo. Un'idea che nasce dopo la puntata monzese di "4 ristoranti" di Alessandro Borghese che, anche sui social, aveva scatenato la polemica: ma il risotto alla monzese è giallo o bianco? "Il risotto alla monzese tradizionale è bianco con la luganega e il vino rosso, quindi senza zafferano”, precisa Corbetta da buon estimatore. E peraltro anche la luganega è un insaccato molto particolare. "La luganega è un insaccato a base di carne suina, tipico della Brianza. Le particolarità che la rendono diversa dalle altre salsicce presenti in Lombardia e in Italia sono gli ingredienti che la compongono e la minor presenza di grasso: viene infatti preparata artigianalmente con l’aggiunta di formaggio grana, brodo di carne e vino, elementi che la rendono particolarmente dolce e raffinata, donandole un colore rosa chiaro", precisa Corbetta.

Che per porre fine alla diatriba social del risotto bianco o giallo, passa direttamente al cambio di nome: quel risotto giallo con la lugagega diventa il risotto alla brianzola. “Il risotto giallo con la luganega invece è sicuramente parente dal classico risotto alla milanese - precisa Corbetta - ma in Brianza lo abbiamo migliorato aggiungendo il nostro prodotto tipico e rendendolo ancor più gustoso. Un primo che si è diffuso in tutto il territorio da decenni, sia nelle case che nel mondo della ristorazione, tanto da diventare a sua volta tradizionale e piatto di punta della cucina briantea. Per differenziarlo dal risotto alla monzese e fare maggiore chiarezza, dovremmo iniziare a dare un nome specifico a questo primo piatto ad esempio chiamandolo ‘risotto alla brianzola’ proprio per esaltare la diffusione che ha avuto in Brianza e sviluppare ancora di più l'identità culinaria nella nostra provincia. In ogni caso su una cosa siamo tutti d’accordo: nel risotto giallo o bianco che sia, non può mancare la vera regina della nostra cucina, cioè la luganega. Per aver il risultato migliore è importante però che sia la vera luganega di Monza e non una salsiccia qualunque”.