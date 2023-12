Quasi 100 mila euro per le realtà monzesi e brianzole impegnate in campo sociale, culturale e sportivo

Quasi 100 mila euro, e numerosi riconoscimenti, sono andati alle realtà monzesi e brianzole impegnate in campo sociale, culturale e sportivo.

È successo nell'ambito della ventunesima edizione del Premio "Costruiamo il Futuro", celebrata al Palazzetto Aquamore di Merate, alla presenza di oltre mille persone, del presidente della fondazione Costruiaimo il Futuro, e del cantante Albano e di Adriano Galliani in veste di special guest. Alle province di Lecco e Monza Brianza sono stati infatti distribuiti premi per un totale di 96mila euro a 47 associazioni del territorio impegnate in ambito sociale, culturale e sportivo, sottoforma di assegni da mille a cinquemila euro e forniture tecnico - sportive. "L’obiettivo dell’iniziativa - spiegano dalla Fondazione - è supportare in modo concreto - grazie al contributo fondamentale di aziende e fondazioni - il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si danno da fare per favorire nei fatti integrazione, inclusione e assistenza.

Considerando tutte le edizioni realizzate sul territorio lombardo a partire dal 2003 sono ormai oltre mille le associazioni premiate: il “contatore” ha raggiunto infatti il numero sorprendente di 1.160. Un traguardo a cui corrisponde un contributo totale che ora supera 1,9 milioni di euro. A questa nuova edizione del Premio in Brianza hanno dunque preso parte enti del terzo settore, come le associazioni di volontariato e le organizzazioni non profit, che promuovono progetti nell’area della provincia di Lecco e Monza Brianza e che hanno partecipato al bando preposto.

Assegno da 5 mila euro l'Aliante di Seregno

Uno dei riconoscimenti maggiori, da 5 mila euro, è stato attribuito alla cooperativa L’Aliante di Seregno, insignita del Premio Speciale IMR Industries - Silvano Galmarini. La cooperativa sociale di Seregno fin dal 1995 si occupa di promuovere l’integrazione, l’autonomia, la formazione e, più in generale, il benessere delle persone con disabilità. Grazie al premio di oggi verrà supportata una splendida iniziativa che permetterà di organizzare momenti di svago per i suoi ospiti speciali in modo da creare nuove opportunità di interazione, divertimento e apprendimento.

Premio da 4 mila euro per il Sanfru Basket di Monza

Il secondo premio di maggiore rilevanza, da 4 mila euro, è stato attribuito al Sanfru Basket di Monza, l’associazione che ha dato vita in città a una bella esperienza di baskin (sport inclusivo) che coinvolge allo stesso tempo ragazzi con e senza disabilità. In questo caso il contributo si rivelerà utile per permettere alle famiglie economicamente svantaggiate di sostenere i costi della quota d’iscrizione e acquistare materiali per allenamenti e partite. Un ulteriore obiettivo è l’organizzazione di un fine settimana a Pesaro per giocare una partita amichevole con la squadra locale.

Gli altri premi

Gli altri premi in denaro sono stati destinati a piccole grandi realtà del territorio sparse in ben 32 comuni della Brianza: quattro associazioni sono state premiate con un assegno da tremila euro, trenta associazioni con duemila euro e sette associazioni con mille euro. Altre tre hanno invece ricevuto forniture tecnico- sportive per mille euro l’una. In particolare il contributo di 3 mila euro è andato a: Polisportiva Veranese (Verano Brianza), Arca Brugherio (Brugherio), Csa Agrate Brianza (Agrate Brianza).

Il contributo da 2 mila euro è andato invece a: Polisportiva Solaro (Solaro), Servizio cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti (Limbiate), Enjoin Impronte di Felicità (Biassono), Associazione Volontari Ospedalieri Avo Carate Brianza ( Carate Brianza), Associazione Io Corro con Giovanni (Giussano), Il Sorriso dell'Anima - Associazione famiglie e amici di persone disabili (Cesano Maderno), La Mongolfiera (Monza), Equipe2000 (Cesano Maderno), Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi (Giussano), Polis Sgp II (Seregno), Velate Rugby 1981 (Usmate Velate), Basket Femminile Biassono (Biassono), Ascot Triante Aps (Monza), Coro il Rifugio - Città di Seregno (Seregno), Musicamorfosi (Seveso).

Un contributo da 1000 euro è andato invece a: Un Palcoscenico per i Ragazzi (Bellusco), Circolo Tennis Carate Brianza (Carate).

Infine, la Fornitura tecnico - sportiva da 1.000 euro è andata a Scherma Desio Monza Brianza (Desio).

Medaglia d'oro per la brianzola dal cuore buono

Premi speciali sono stati previsti invece per i volontari che si sono distinti nella loro opera quotidiana per abnegazione, passione e impegno. La prima a essere celebrata sul palco con l’attribuzione di una medaglia d’oro è stata Piera Perego, impegnata nelle associazioni L’Aliante e Spazio Aperto di Seregno, che si occupa del supporto umano, culturale e professionale nei confronti di persone colpite da disabilità, favorendo il loro inserimento sociale e lavorativo. Il grande merito di Piera è aver saputo trasformare le circostanze meno felici della vita in motori di energia positiva per dar vita a due realtà sociali oggi fondamentali per la città di Seregno.

A prendere parte alla grande festa finale che si è tenuta al Palazzetto Aquamore, oltre ai rappresentanti delle numerose associazioni premiate, c’erano anche Maurizio Colombo, vice presidente del Gruppo Sapio; Valeria Fara, direttrice filiale terzo settore Monza Intesa Sanpaolo; Fabrizio Figini, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia; Alessandra Hofmann, presidente provincia di Lecco; Ruggero Redaelli, presidente BCC di Carate Brianza; Maurizio Rota, presidente del Gruppo Esprinet; Giovanni Sala, presidente CSI Lecco e numerosi tra sindaci e assessori dei comuni di Lecco e Monza Brianza.

"Con le ultime cinque edizioni del Premio in Lombardia abbiamo raggiunto un nostro record importante: siamo riusciti a distribuire 400mila euro a 210 associazioni nel corso di un singolo anno - sottolinea Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro - Grazie alla vicinanza di tante aziende e fondazioni che supportano la nostra iniziativa, più di mille euro al giorno mediamente sono dunque stati messi a disposizione di questi 'eroi del quotidiano' che si impegnano per gli altri senza chiedere nulla in cambio. Il Premio che ogni anno cresce e può dare più risposte alle esigenze di uno straordinario tessuto di realtà capaci di offrire testimonianze di impegno sociale che rafforzano il territorio. Ogni volta che incontriamo una di queste associazioni, entriamo in contatto con un mondo di attenzione e cura verso gli altri che tocca nel profondo. Da questi eroi del quotidiano c’è quindi da imparare una lezione fondamentale: dove c’è un bisogno, c’è sempre un tesoro"