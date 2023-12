Pulizia delle strade all'alba: (forse) qualcosa cambierà

Cittadini in rivolta per la pulizia delle strade dalle 6 alle 9 e relativo divieto di sosta. Il comune di Monza cerca di trovare una soluzione con l'Impresa Sangalli e lunedì 18 dicembre, come annunciato dal sindaco Paolo Pilotto a MonzaToday, è previsto un incontro durante il quale si affronterà questo problema.

Un problema che da mesi sta coinvolgendo migliaia di monzesi che nelle vie di alcuni quartieri – dove il divieto di sosta per pulizia della strada è stato reintrodotto - si ritrovano spesso a dover “rischiare” di prendere la multa perché non trovano il parcheggio. Oppure devono svegliarsi all’alba per spostare l’auto (nella speranza di trovare un posteggio non troppo lontano da casa); o ancora parcheggiare la macchina la sera prima anche anche a 700 metri di distanza. Un problema che nella mattinata di venerdì 15 dicembre ha visto i residenti del quartiere Libertà essere multati in massa. Una raffica di sanzioni per divieto di sosta quelle che dalle 7 del mattino si sono ritrovati i residenti delle vie Eraclito e Parmenide che avevano parcheggiato l’auto in strada, malgrado il divieto di sosta (introdotto a settembre) dalle 6 alle 9. Il Gruppo Spontaneo Libertà aveva denunciato il fatto, dopo che fin dall’inizio della “rivoluzione” aveva sollevato serie perplessità sulla novità introdotta, inviando una lettera anche al sindaco Paolo Pilotto, e agli assessori Giada Turato, Ambrogio Moccia e Andreina Fumagalli. Una “mattanza” di sanzioni e l’annuncio del presidente del comitato di quartiere, Maurizio Resseghini, che in caso di una mancata soluzione del problema il Gruppo Spontaneo Libertà avrebbe attivato una raccolta firme. Un problema che, però, non riguarda solo il quartiere Libertà. Lo stessa problematica è stata denunciata dai residenti di San Biagio, Sant’Alessandro, delle strade limitrofe al santuario della Madonna delle Grazie. A Sant’Alessandro era stata organizzata anche una petizione e il problema era stato sollevato in consiglio comunale anche dal consigliere Stefano Galli (Fratelli d’Italia)

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Pilotto. “I cittadini hanno ragione a sollevare il problema - ha spiegato il primo cittadino a MonzaToday -. Comprendo il disagio di chi si ritrova costretto a parcheggiare lontano. Da quanto ho appreso ci sono anche persone che nei giorni di pulizia della strada dalle 6 alle 9 parcheggiano l’auto anche a 700 metri di distanza da casa. Una situazione che diventa difficile se si è costretti a farlo alle 23 al ritorno da un turno di lavoro, ma anche la sera tardi dopo una cena. Un problema che avevo già affrontato verbalmente con il presidente del Gruppo Spontaneo Libertà. Queste situazioni non possono essere ignorate e l’amministrazione è al fianco dei cittadini”. Pilotto intanto annuncia che il 18 dicembre ci sarà un incontro per affrontare proprio questa problema. “Capisco anche l’azienda che si ritrova a dover affrontare una riorganizzazione del lavoro, prima organizzato su 3 turni. Ma dobbiamo trovare un punto di accordo: per garantire la pulizia della città, ma al tempo stesso risolvere il disagio degli orari per i cittadini”.